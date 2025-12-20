Horario para ir a votar a los colegios electorales en Extremadura: a qué hora abren y cierran las urnas

Los ciudadanos de Extremadura llamados a las urnas este domingo 21 podrán ejercer su derecho al voto durante una amplia franja horaria a lo largo de la jornada electoral. Como ocurre en el resto del país, los colegios electorales de la Comunidad Autónoma abrirán sus puertas desde primera hora de la mañana para facilitar la participación de todos los electores inscritos en el censo.

Durante toda la jornada, las mesas electorales estarán formadas por un presidente y dos vocales, además de los interventores y apoderados de los distintos partidos políticos, con el objetivo de garantizar la transparencia y el correcto desarrollo del proceso electoral. Asimismo, las fuerzas y cuerpos de seguridad velarán por el normal funcionamiento de la votación y el mantenimiento del orden en los centros.

Desde las administraciones públicas se recuerda la importancia de acudir a votar con un documento de identificación válido, como el DNI, pasaporte o carné de conducir, incluso aunque esté caducado. También se recomienda consultar previamente el colegio electoral asignado para evitar desplazamientos innecesarios.

Una vez cerradas las urnas, comenzará el recuento de votos en los propios colegios electorales, cuyos resultados se irán trasladando progresivamente a los sistemas oficiales para su difusión pública. De este modo, a lo largo de la noche se conocerán los primeros datos provisionales de participación y escrutinio en Extremadura.

¿A partir de qué hora se puede ir a votar?

Los electores de Extremadura podrán acudir a las urnas desde las 09:00 horas, momento en el que abrirán todos los colegios electorales de la comunidad autónoma. A partir de esa hora, las mesas electorales quedarán oficialmente constituidas y comenzará la jornada de votación con normalidad.

¿A qué hora cierran los colegios electorales en Extremadura?

Los colegios electorales en Extremadura cerrarán sus puertas a las 20:00 horas, poniendo fin a la jornada de votación. Hasta ese momento, los ciudadanos podrán acudir a su centro electoral para ejercer su derecho al voto sin interrupciones a lo largo del día.

No obstante, la normativa electoral establece que todas aquellas personas que se encuentren dentro del colegio electoral o esperando su turno en la fila antes de la hora oficial de cierre podrán votar, aunque el proceso se extienda más allá de las 20:00. Una vez finalizada la votación, las mesas procederán al cierre de las urnas y al inicio del escrutinio.