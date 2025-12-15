La encuesta de las 23.59: lea esta noche el último sondeo que se publicará sobre las elecciones extremeñas

OKDIARIO publica esta noche a las 23:59 horas la última encuesta electoral de los comicios en Extremadura que se puede dar a conocer sobre los comicios autonómicos del próximo domingo.

A tan solo seis días de las elecciones, hasta ahora han sido unánimes los sondeos que aventuran una clara victoria del PP de María Guardiola en la elecciones adelantadas.

Las encuestas más recientes sitúan al PP como la fuerza más votada, con una intención de voto que oscila entre el 41% y el 42%, por delante del PSOE (alrededor del 32%), Vox (14%) y Unidas por Extremadura —la alianza que integra a Podemos e Izquierda Unida— con un 8%. En términos de escaños, el escenario más probable apunta a que el Partido Popular obtenga cerca de 29 representantes, quedándose por debajo de la mayoría absoluta de 33 escaños, lo que obligaría a Guardiola a negociar un pacto de investidura o de gobierno, previsiblemente con Vox.

La encuesta preelectoral del CIS sobre las elecciones autonómicas de Extremadura indicaba que el PP es el partido con mayor estimación de voto, con un 38,5%, el PSOE obtendría un 31,6% de los votos, Vox alcanzaría un 17,3%, y Podemos-IU-AV un 9,6%.