El PP extremeño de María Guardiola ganaría las elecciones legislativas en la autonomía con un resultado similar (entre 25 y 29 diputados), al que cosechó en los últimos comicios según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del socialista José Félix Tezanos. De esta manera, quedaría a cuatro escaños de la mayoría absoluta. Vox duplicaría su resultado y el PSOE del imputado Miguel Ángel Gallardo quedaría en segundo lugar con una caída estrepitosa.

De esta manera, la política popular necesitaría el apoyo del partido que, a nivel nacional, encabeza Santiago Abascal. Guardiola no podría gobernar en solitario al no haber alcanzado los 33 representantes que son necesarios para construir la mayoría absoluta.

Tras los últimos comicios del pasado 28 de mayo de 2023, el PP y el PSOE empataron a escaños con 28 diputados cada uno. Sin embargo, la tercera fuerza fue Vox, con 5 representantes, lo que permitió a Guardiola alcanzar exactamente los 33 asientos que se requieren para gobernar en la región.

Información en desarrollo.