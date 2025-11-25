Abascal manda un mensaje de fuerza al PP de Aragón: más de 1.700 personas en el mitin de Zaragoza

Santiago Abascal ha exhibido una fuerte capacidad de movilización en Zaragoza de cara a un posible adelanto electoral en Aragón. Este lunes, Vox ha sido capaz de movilizar a más de 1.700 personas en Zaragoza para escuchar al líder de la formación en el Hotel Hiberus.

Desde Bambú el objetivo que perseguían era claro: mostrar músculo en Aragón con el objetivo de presionar al PP de cara a las negociaciones presupuestarias. Desde Vox están satisfechos por la capacidad de movilización que han tenido: «Es lunes, llueve y no estamos en campaña. Para nosotros es histórico», señalan.

Fuentes de Vox expresan a OKDIARIO que no tienen miedo a unas elecciones: «Vivimos en campaña electoral continua», mientras insisten que el PP no se ha puesto en contacto con ellos para negociar los presupuestos en la región. «Azcón se piensa que nos puede chulear, pedimos respeto», ha aclamado Abascal en su discurso.

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, había expresado por la mañana que prefería «elecciones generales» antes que las autonómicas, pero desde el PP no descartan un posible adelanto «si no hay presupuestos».

Dicho acuerdo entre ambas formaciones parece difícil en estos momentos. En Aragón, Vox mantiene una línea más dura que en el resto de regiones. Piden eliminar las subvenciones a ONGs que colaboran con la llegada de inmigrantes ilegales así como medidas efectivas para evitar las consecuencias del pacto verde en Bruselas.

Dos condiciones comunes al resto de comunidades, pero defendidas con mayor ahínco en Aragón. El motivo que subyace tiene que ver con el revuelo del cese de un asesor de Vox en el grupo de las Cortes de Aragón por divulgar en redes sociales mensajes nazis.

Los de Abascal no perdonan a Azcón que, en mitad de la polémica, lanzara un órdago a Vox en los medios de comunicación anunciando que «rompía cualquier tipo de contrato» con el partido de cara a los presupuestos del próximo año hasta que no lo destituyeran.

«Sabía que lo íbamos a cesar, lo que hizo fue una puñalada trapera», señalan fuentes de Vox a OKDIARIO. Explican que el ex asesor Marcos Francoy llevaba en el punto de mira de Vox desde este pasado verano.

De hecho, el partido tenía su expediente de expulsión desde el 5 de septiembre. Como publicó nuestro diario en exclusiva, hubo incluso una conversación entre un alto cargo de Vox a nivel nacional y otro autonómico, donde se insistía en agilizar el proceso para «cesar a Marcos ya».

En este contexto, Bambú ha activado la maquinaria en Aragón. El Hotel Iberus quedó desbordado ante la masiva afluencia de personas que esperaban escuchar al líder de Vox. Más de un millar se quedaron sin poder acceder al recinto, donde había un aforo para 600 asistentes, donde asistió la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, y el portavoz del partido en las Cortes, Alejandro Nolasco.

Abascal se vio obligado a salir con el megáfono a las puertas del hotel para dirigirse a la gente y pedir disculpas. Desde la organización explican que «han desbordado las expectativas».

En el momento de aparecer Abascal, la multitud empezó a corear «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!». Después, siguieron cánticos de «¡presidente, presidente!». Al ser preguntados por OKDIARIO si esperaban no entrar al mitin, la mayoría respondían que «sí»: «Es normal, queremos escuchar a Santiago Abascal, queremos un cambio en España, ya no reconocemos a nuestro país».

«Estamos hartos del PSOE, de su corrupción y de las putas», justificaba un joven acompañado de un grupo de amigos. Hay que tener en cuenta que en el caso de un adelanto electoral, la candidata del PSOE en Aragón sería la portavoz del Gobierno de Sánchez, Pilar Alegría.

Por su parte, el presidente de Vox ha explicado que «la otra parte del bipartidismo» –en referencia al PP– «es igual de culpable» de la situación actual en cuanto al asalto de las instituciones que vive España, en referencia al caso del Fiscal General del Estado, explicando las palabras de Sánchez sobre el Tribunal Constitucional y la condena al Fiscal General.

«Cándido Conde Pumpido, a quien han puesto allí en un acuerdo con el PP y que se ha encargado, con una mayoría sectaria, de legitimar todas las barbaridades del Gobierno, incluso las anticonstitucionales, como la ley de amnistía», ha denunciado.