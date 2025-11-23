Los jóvenes que votan a Vox en Salamanca: «La defensa del jamón representa a España»

En Salamanca, el jamón se ha convertido en motivo entre los jóvenes para votar a Vox. «El jamón es un arte», explica un joven en la plaza de Los Bandos, cuando se le pregunta por qué aplaude a Santiago Abascal al criticar la imposición halal por parte del colectivo musulmán en centros educativos de Melilla y Ceuta. El joven es de Guijuelo, un pueblo de 9.400 habitantes que presume de una de las Denominaciones de Origen Protegida más cotizadas en el mercado internacional.

«La defensa del jamón representa a España, no es por la inmigración», señala este joven guijoluense, que ha acudido con un grupo de amigos al mitin de Vox este sábado en Salamanca, donde el partido ha celebrado sus jornadas interparlamentarias. La cita reúne a todos sus representantes autonómicos y al núcleo duro del partido, para tejer la hoja de ruta y escuchar directamente a Abascal defender las principales estrategias a seguir, centradas este año en la «honradez» frente a la «corrupción bipartidista» y en «la autenticidad», como herramienta comunicativa con los votantes.

Este sábado, se ha logrado una estampa poco habitual en un mitin donde todavía quedan meses para que comience la precampaña que llevará a votar a algo más de un millón doscientos mil castellanoleonenses.

Todos los portavoces nacionales de Vox estaban presentes. Junto a ellos, más de 3.000 personas expectantes para escuchar el discurso de Abascal. Y no sólo a eso. La mayoría quiere una foto. Hacerse un selfie con él.

Al ser preguntados por qué quieren hacerse una foto, responden con una sencilla respuesta: «Porque me gusta Abascal». «España necesita un cambio», añaden. Una respuesta que se repite tanto en Salamanca como en Extremadura.

El ‘selfie’ de los jóvenes

El anglicismo selfie fue incluido en la Real Academia de la Lengua Española (RAE) en 2014. Selfie viene de self (‘auto’ o ‘a sí mismo’). En la actualidad, es la manera más de moda de hacerse una foto con un famoso. ¿El motivo? Según los psicólogos, en una forma de expresar aceptación con aquello con lo que nos fotografiamos.

En el último año, el marketing político ha explotado la imagen de los candidatos dándose un baño de masas, mientras ellos mismos cogen el móvil de la persona que les pide hacerse una fotografía para expresar cercanía. Es un arma en los gabinetes de comunicación, sobre todo en campaña electoral.

En el caso de Abascal la escena se repite en cada localidad que visita, pero no es él quien agarra el móvil. Son los propios simpatizantes en una especie de locura por conseguir un retrato con él.

Desde la formación sostienen que la hostilidad mediática y política que sufren les lleva en momentos electorales «a una posición de ventaja» frente al resto de partidos.

En este sentido, Vox ha optado por lanzar una ofensiva a pie de calle, tanto en Castilla y León como en Aragón –donde se prevé también un inminente adelanto electoral–, coincidiendo con la precampaña de Extremadura, donde también han visitado Coria, una localidad de Cáceres con 12.000 habitantes.

Este pasado viernes, Vox convocó en Coria una rueda de prensa antes del mitin por la tarde en Navalmoral de las Matas –un pueblo próximo a la central nuclear de Almaraz sobre la que pesa la amenaza de cierre por parte del Gobierno de Sánchez–. En Coria, a la convocatoria de medios acudieron jóvenes que se habían saltado la clase para ver al político y pedirle una foto. Incluso le han pedido que participe en una videollamada en directo.

El voto joven a Vox

Según las encuestas, Vox vence en intención de voto entre ciudadanos de entres 18 y 44 años a nivel nacional. Una tendencia especialmente amplia entre los más jóvenes. Los llamados Generación Zoomer (hasta los 24 años), obteniendo hasta un 30,6%. «Es la única salvación que tiene España», explican mientras graban cuadrillas de amigos el mitin desde sus dispositivos móviles.

«Me quiero hacer un selfie con el único que nos va a salvar de la corrupción que tenemos en el Gobierno. Es la única opción que nos queda. Nos mienten continuamente», zanja otro zoomer.

Algunos de ellos muestran su indignación al ser tildados de «fachas» por la izquierda, y defienden que Vox «no es franquista» mientras rechazan la Ley de Memoria Democrática argumentando que es «adoctrinamiento». Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez anuncia invertir 400.000 euros en reeducar a los jóvenes en el antifranquismo.

«Yo me voy a graduar en Historia. Se tilda de que la derecha es franquista, pero Franco murió en 1975. El franquismo ya no existe. Decir que un partido de derechas es franquista me parece absurdo», destaca un universitario que reconoce que votará a Vox en las próximas elecciones.