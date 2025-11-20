Abascal se reúne en Roma con Meloni para analizar la corrupción en España y la invasión migratoria

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para tratar la situación de corrupción en España y los desafíos que afronta Europa. El presidente de Patriot viajó este miércoles a Roma en un viaje express.

La corrupción de Pedro Sánchez, la invasión migratoria, la imposición verde y el avance de las «fuerzas patriotas» –como se autodenominan estos partidos que no forman parte de los populares y se reivindican como contrarias al «globalismo»–, han sido los principales temas a tratar en el encuentro, según ha explicado el propio Abascal.

El líder de Vox ha compartido un fotografía del encuentro en sus redes sociales mostrando la cercanía que mantiene con Meloni. Ambos tienen una estrecha relación de amistad desde hace años. Concretamente desde 2019, cuando Abascal participó en Atreju –un festival político de la juventud de la derecha italiana que se reúne anualmente–.

La líder de Fratelli d’ Italia, se ha convertido en «una aliada excepcional», según explican desde Vox, pese a que el partido que lidera Meloni no forma parte de la misma coalición que los de Abascal en la Unión Europea, tras la creación de Patriots, del que el español es su presidente. Fratelli d’ Italia sigue formando parte de Conservadores y Reformistas Europeos (ERC), aunque desde este verano la italiana ya no encabeza la presidencia de dicho grupo.

«Pude hablar largo y tendido sobre la insólita y gravísima situación de corrupción política, de asalto a las instituciones y de degradación de la vida pública que padecemos los españoles», ha señalado Abascal.

Anoche me reuní en Roma con una amiga y aliada excepcional, la Primer Ministro de Italia Giorgia Meloni. Pude hablar largo y tendido sobre la insólita y gravísima situación de corrupción política, de asalto a las instituciones y de degradación de la vida pública que padecemos… pic.twitter.com/X0gRi7bfdF — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 20, 2025

«También pudimos intercambiar impresiones sobre los desafíos que afronta Europa como consecuencia de la invasión migratoria y de la imposición verde. Así como sobre el papel que las fuerzas patriotas y conservadoras en crecimiento en todo el mundo deben tener ante esos complejos desafíos», ha expresado en su cuenta personal de X.