Vox exige que Marlaska explique por qué ocultó pruebas del asesinato de 2 guardias civiles en Barbate

Vox pide la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Eurocámara por «su obstrucción» en la investigación del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024 por los narcos.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha exigido este martes al ministro de Interior que explique por qué ocultó pruebas, tal y como ha puesto de manifiesto el informe de la misión oficial del Parlamento Europeo donde se denuncia «la obstrucción del Ministerio del Interior en la investigación sobre los dos guardias civiles asesinados a manos del narco».

Desde Bruselas, los eurodiputados de Vox reclaman la expulsión del ministro en el Gobierno de España y su comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que explique «por qué se retiraron pruebas clave –como la embarcación patrullera implicada en el asesinato de los guardias civiles– y conocer quién dio esa orden». Además piden saber qué información se ocultó a la misión europea y por qué se obstaculizó el trabajo de dicha delegación oficial.

De ser confirmada por la Conferencia de Presidentes de este 2 de diciembre, Marlaska sería llamado a comparecer ante la Eurocámara el próximo mes de enero.

«El informe aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo incorpora las principales reivindicaciones defendidas por Vox en Europa: reconocer la obstrucción del Gobierno socialista, exigir transparencia total y reforzar la protección de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad», ha señalado Millán quien ha señalado que dicho informe «confirma la denuncia de Vox al recoger la condena a la obstrucción del Gobierno».

Según ha recordado la portavoz de Vox, su formación presentó una enmienda para que «el Parlamento Europeo lamentara la retirada de pruebas fundamentales por parte del Gobierno y en particular la embarcación patrullera implicada». Sin embargo, la enmienda –en la que los populares se abstuvieron– no salió adelante.

Millán ha valorado de «extremadamente grave» que el Ministerio de Interior «retirase pruebas esenciales antes de la llegada de la delegación», ya que «compromete a la transparencia y el esclarecimiento de lo sucedido en Barbate».

Los de Abascal han adelantado que esta semana interpelarán a Marlaska para «exigirle responsabilidades y pedirle su comparecencia ante el Parlamento Europeo». «En aquel momento, la Unidad de Intervención Policial solicitó intervenir allí sin que el Ministerio atendiera su petición y a día de hoy siguen sin poder ir a Barbate porque el Ministerio no les activa para que se desplacen», ha denunciado Millán.

«Siendo además este cuerpo policial, el único que podría enfrentarse al narco en condición de igualdad, puesto que llevan las mismas armas y tienen los mismos medios con los que el narco pone en riesgo nuestra seguridad», ha añadido.

Para Vox es «incomprensible» que el Gobierno de Pedro Sánchez mantenga al frente del Ministerio de Interior a Marlaska, «un ministro que oculta pruebas que interfieren una misión parlamentaria europea que abandona la policía y a la Guardia Civil y que encima no envíe unidades especializadas a las zonas más castigadas por el narcotráfico para colaborar con sus compañeros».

Millán ha incidido en el «desmantelamiento» de las unidades de la Guardia Civil en la lucha especifica contra el narco. Por ello, Vox defenderá en el Congreso una iniciativa para el restablecimiento la unidad de élite antinarco OCON-Sur que eliminó Marlaska, tal y como exige el Parlamento Europeo en el citado demoledor informe, donde se advierte que la ausencia de estructuras especializadas han debilitado la capacidad operativa de España frente al crimen organizado.

La OCON-Sur fue creada en 2018 y en sólo cuatro años logró miles de detenciones e importantes incautaciones de sustancias ilegales. Pese a ello, en septiembre de 2022, Marlaska decidió desmantelarla.