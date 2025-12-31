El pueblo de ensueño a una hora de Santander al que todo el mundo quiere ir en verano

A poco más de una hora por carretera desde Santander se encuentra Comillas, uno de los pueblos más bonitos del norte de España. Cada verano, se convierte en el destino favorito para quienes buscan disfrutar del mar, la montaña, la cultura y la historia sin renunciar a la tranquilidad. Esta localidad combina el encanto de una villa marinera con un legado histórico y artístico poco común para un municipio de su tamaño.

A diferencia de otros destinos costeros masificados, Comillas ha sabido conservar el equilibrio entre turismo y vida local. En verano, el pueblo se llena de actividad cultural, mercadillos, conciertos y eventos al aire libre, pero sin perder su esencia. Este ambiente relajado es uno de los motivos por los que tantas personas vuelven año tras año, quienes encuentran en Comillas un lugar donde sentirse cómodos.

Comillas, un pueblo de postal entre el mar y la montaña

El Capricho de Gaudí

Se encuentra en Cantabria, en la localidad de Comillas, catalogada como uno de los pueblos más bonitos de España. "Villa Quijano" popularmente conocida como "El Capricho de Gaudí" fue construida entre 1883 y 1885 por un encargo del abogado Máximo Díaz de Quijano a Gaudí.

Horarios: 10:00 h. a 21:00 h. Último acceso al recinto a las 20:00 h.

Tarifas: Tarifa general 7,00 € / Bonificada 5,00 € / Niños 3,00 €

La entrada da acceso a los jardines y al interior de la casa, incluida la buhardilla, el sótano y los balcones.

Están permitidos los perros pero únicamente en los jardines.

Uno de los grandes atractivos de Comillas es su sorprendente patrimonio arquitectónico. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la localidad vivió una etapa de esplendor ligada a la figura del marqués de Comillas, quien impulsó la llegada de arquitectos de renombre. El símbolo indiscutible de esta herencia es El Capricho de Gaudí, una de las pocas obras del arquitecto catalán fuera de Cataluña.

«El edificio tiene balcones y barandillas de hierro, alternando en los muros los aparejos de sillería en los bajos y los ladrillos en la parte alta, todo ello de gran originalidad. Está concebido como un palacete oriental, si bien con un planteamiento orgánico, es decir, el edificio se articula bajo la idea de que es algo vivo en la que cada una de sus partes debe orientarse hacia un lugar concreto, en función de su uso. Además, este edifico se planteó estéticamente para ser mimetizado por la vegetación circundante, lo cual es apreciable por la elección de los verdes como colores predominantes entre la rica ornamentación del edificio. Cada fachada es diferente a las demás, contribuyendo a dar una heterogeneidad formal que sorprende y, en ocasiones, descoloca al observador. En resumen, la idiosincrasia particular de este monumento hace de él un auténtico “capricho” arquitectónico y ornamental», detalla Turismo de Cantabria.

Junto a él destacan el Palacio de Sobrellano, de estilo neogótico, y su capilla-panteón, así como la Universidad Pontificia, un imponente edificio que corona la villa y ofrece una de las vistas más espectaculares de la costa cántabra.

Playas para todos los gustos

El verano en Comillas gira inevitablemente en torno al mar. La playa de Comillas, situada junto al casco urbano, es una de las más amplias y accesibles de la zona. De arena fina y dorada, cuenta con servicios, paseo marítimo y un ambiente familiar que la hace perfecta para pasar el día. Para quienes buscan un entorno más salvaje, a pocos minutos se encuentran otras playas y calas menos concurridas, rodeadas de acantilados y vegetación.

Naturaleza y rutas con vistas al Cantábrico

Más allá de sus playas, Comillas es un buen punto de partida para conocer la naturaleza cántabra. Una de las rutas de senderismo más más populares es la que bordea la costa y permite descubrir acantilados, pequeñas ensenadas y zonas prácticamente vírgenes.

Gastronomía con sabor a mar

La cocina es otro de los grandes reclamos de Comillas. La villa cuenta con una amplia oferta de bares, tabernas y restaurantes donde la gastronomía cántabra se muestra en todo su esplendor. Pescados frescos, mariscos, rabas, anchoas y guisos tradicionales forman parte de cartas pensadas para disfrutar sin complicaciones. No faltan tampoco propuestas más contemporáneas, que reinterpretan la cocina local sin perder el respeto por el producto.

En definitiva, su cercanía a Santander, su patrimonio único, sus playas, su entorno natural y su atmósfera tranquila convierten a Comillas en un lugar difícil de olvidar. En un momento en el que muchos viajeros buscan destinos auténticos, bien cuidados y con personalidad propia, se presenta como una opción ideal. No es simplemente un pueblo bonito: es un lugar que invita a quedarse, a volver y, en algunos casos, a soñar con hacerlo hogar.