El agridulce 2025 de la selección española femenina

La selección española femenina volvió a romper su techo en 2025, consolidándose como la mejor selección del mundo. Aunque, no nos engañemos, ha sido un año agridulce, puesto que se perdió una final y se ganó otra. España volvió a demostrar que cuenta con las mejores futbolistas del mundo y, juntas, pelearon por los dos títulos a los que aspiraban. Sin embargo, se quedaron con la espinita de perder la Eurocopa en los penaltis. La Liga de Naciones ganada a principios de diciembre sirvió para resarcirse y reivindicarse como la mejor selección del mundo.

El año empezaba de la manera más ilusionante para las entrenadas en aquel momento por Montse Tomé. Comenzaron la fase de grupos de la Liga de Naciones midiéndose a doble partido a Bélgica, Portugal y –como no– a Inglaterra. Perdieron en Wembley, pero ganaron todo lo demás, clasificándose a semifinales al terminar en primera posición del grupo.

De ahí, se marcharían a la Eurocopa, donde cuajaron un campeonato prácticamente perfecto. España era la que mejor fútbol hacía de todo el continente, pero tenían un debe: los penaltis. Arrasaron en una fase de grupos en la que se enfrentaron de nuevo a Portugal y Bélgica y donde se vieron las caras con la revelación del campeonato, una Italia que fue la que puso en más apuros a la Selección en esta primera fase.

Esperaba en cuartos la anfitriona Suiza. Un equipo al que se le había goleado en los años anteriores, pero que de la mano de Pia Sundhage mejoró hasta el punto de plantar cara a la mejor selección del mundo. Resistieron hasta que apareció la conexión que guiaría a España hasta la final: la formada por Athena y Aitana. En semifinales, ambas volvieron a aparecer en la prórroga para doblegar a Alemania y meter a la Selección en la gran final.

En ella esperaba, como no podía ser de otra forma, Inglaterra. España llegaba lanzada ante una selección que defendía título y que había llegado a esta final con remontadas imposibles, en las prórrogas y en las tandas de penaltis. Y volvieron a darle la vuelta a la final. Un gol Mariona adelantó a las nuestras, pero Alessia Russo empató de cabeza. En la prórroga, las tuvieron de todos los colores las españolas, que no consiguieron ver puerta, cayendo en una tanda de penaltis en la que sólo marcaron una de las penas máximas.

España se quita la espinita en 2025

De forma incomprensible, la Federación tomó la determinación de no renovar a Montse Tomé, pese a haber conseguido llegar a la final de la Eurocopa. Llegó Sonia Bermúdez con un reto mayúsculo por delante y una presión similar, puesto que se estrenaba en semifinales de la Liga de Naciones. Y lo superó con nota.

España se quitó esa espinita de la Euro apenas unos meses después. Golearon a Suecia por un global de 5-0, se sufrió en Kaiserslautern en la ida de la final contra Alemania para llevarse a la vuelta un resultado de 0-0 y, en el Metropolitano, en un partido de récord, ante casi 60.000 espectadores, golearon por 3-0 para proclamarse campeonas de la Liga de Naciones.

De esta forma, cerraron el 2025 de la mejor forma posible. El 2026 empieza con una obligación, puesto que España comenzará la defensa del campeonato del mundo con una fase de clasificación donde están obligadas a sacar su billete. Ya en 2027 será cuando se dispute el Mundial de Brasil, pero para eso aún queda.