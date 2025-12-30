El Bayern rompe la cesión de Edna Imade en la Real Sociedad por su gran rendimiento y debut con España

El Bayern de Múnich ha decidido romper la cesión de Edna Imade en la Real Sociedad y recuperar a la internacional española debido a su gran rendimiento. En esta temporada, la delantera andaluza ha marcado ocho goles, consiguiendo meter al conjunto donostiarra en la pelea por la clasificación para la Champions y logrando ser llamada por primera vez con España, tras conseguir la nacionalidad. Según informa el club vasco en un comunicado, jugará el último partido como realista el 10 de enero, ante el Atlético, antes de marcharse a Alemania.

Durante su etapa en la Real Sociedad, desde el pasado mes de julio, Edna ha contribuido de manera destacada al rendimiento del equipo, aportando ocho tantos desde el inicio de la presente temporada. Ha sido una de las grandes irrupciones de la Liga F, consiguiendo estar durante varias jornadas en lo más alto de la tabla de máximas goleadoras.

Después de meses de trámites, la RFEF consiguió que el Gobierno aprobara en el Consejo de Ministros darle la nacionalidad española, dado que lleva toda la vida en nuestro país. Como contó en un emotivo vídeo emitido en los canales oficiales de la Selección, su madre dio a luz tras abandonar Nigeria y cruzar el Sahara. Cuando la delantera tenía cuatro meses, la subió en una patera que llegaría a Algeciras. Desde entonces, ha pasado toda su vida en Andalucía, hasta que salió para triunfar en el Bayern, previo paso por la Real Sociedad.

La internacional española disputará su último encuentro como txuri urdin el próximo 10 de enero, en el partido correspondiente a la última jornada de la primera vuelta, que medirá a la Real ante el Atlético de Madrid. Después, viajará a Alemania, para enrolarse en las filas de un Bayern que la fichó el pasado verano. Debido a su buen rendimiento, han decidido activar la cláusula para recuperarla antes de tiempo.

«El FC Bayern Munich ha activado la cláusula incluida en el acuerdo de cesión de Edna Imade, lo que permitirá al club alemán recuperar a la jugadora en este mercado de invierno. Edna disputará su último partido como txuri urdin el próximo 10 de enero ante el Atlético de Madrid. Gracias y buena suerte, Edna», señala la Real Sociedad en un comunicado.