Locura en los pasillos por el oro verde de Mercadona: el aguacate que no sabías que existía y que vuela

El aguacate se ha convertido en el auténtico oro verde de las cocinas españolas. Lo podemos encontrar en las tostadas del desayuno, en las ensaladas de mediodía y como no, nos sirve para hacer el guacamole de cualquier cena rápida. Pero lo cierto es que basta con comprarlo fresco para darnos cuenta que tiene un problema y es que se pasa en cuestión de horas, así que cuesta acertar con el punto exacto y, cuando por fin está perfecto, dura muy poco. Por eso no es extraño que en los últimos días muchos clientes de Mercadona se hayan detenido en la sección de congelados con cara de sorpresa al encontrar un nuevo aguacate que muchos no dudan en llevarse.

En todas las tiendas de Mercadona, en la sección de congelados, entre verduras y preparados, ha aparecido una novedad que está generando muchos comentarios. Se trata del Aguacate en dados Hacendado congelado, en formato de 500 gramos por 3,50 euros. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Porque cambia por completo la forma de consumir uno de los productos más delicados del supermercado. De este modo lo podemos tener disponible para cuando nos apetezca sin necesidad de tener que tirar el aguacate sin que nos de tiempo a consumirlo.

El aguacate que no sabías que existía y que vuela en Mercadona

El gran enemigo del aguacate fresco es el tiempo. Lo compras duro, esperas hasta que esté blando y lo abres. Y si no lo consumes entero, empieza la cuenta atrás y llega la oxidación que provoca manchas oscuras y textura cada vez menos apetecible. Pero la versión congelada del aguacate que encontramos en Mercadona, elimina ese problema de raíz. El Aguacate en dados Hacendado congelado viene ya cortado y listo para usar. Se conserva a -18 °C y permite utilizar solo la cantidad necesaria sin desperdiciar el resto. El paquete es de 500 gramos y su precio es de 3,50 euros, una cifra que lo sitúa en una franja competitiva si se tiene en cuenta la merma habitual del aguacate fresco.

Según la información del envase, el producto contiene un 99 % de aguacate, con antioxidante (ácido ascórbico), sal y regulador de acidez (ácido cítrico). Está envasado en atmósfera protectora para preservar sus propiedades.

Ideal para ensaladas, tostadas y guacamole sin complicaciones

El propio envase lo deja claro: es ideal para ensaladas, tostadas y guacamole. Y ahí está precisamente su atractivo.

: se puede atemperar previamente y aplastar ligeramente con un tenedor. El resultado es práctico y rápido, especialmente en desayunos con poco margen de tiempo. Para guacamole: evita el paso más engorroso de la receta. Solo hay que añadir tomate, cebolla, lima y sal al gusto.

La marca indica que se puede descongelar durante unos 30 minutos a temperatura ambiente antes de consumir y que, una vez abierta la bolsa, el producto puede utilizarse durante un máximo de dos horas. Después de descongelado, no se debe volver a congelar.

Una solución contra el desperdicio alimentario

Más allá de la comodidad, este formato responde a una tendencia clara que es la de reducir el desperdicio ya que el aguacate fresco no siempre sale rentable. Si está demasiado verde, no sirve. Si madura de golpe, se estropea antes de terminarlo. En cambio, el formato congelado permite un control total de la cantidad utilizada. Además, al venir ya en dados, elimina la parte no comestible y simplifica la preparación. En términos prácticos, significa menos residuos y mayor planificación.

Valor nutricional y conservación

Por cada 100 gramos, el producto aporta 159 kilocalorías, con 14 gramos de grasa, 2,9 gramos de hidratos de carbono y 6,4 gramos de fibra. Es una opción energética, rica en grasas saludables, que encaja en dietas equilibradas cuando se consume con moderación. Debe conservarse a -18 °C y no volver a congelarse una vez descongelado. Este detalle es clave para mantener la calidad y la seguridad alimentaria.

¿Por qué está volando en tiendas?

Cuando un producto combina tres factores (comodidad, precio razonable y tendencia gastronómica) suele convertirse en éxito rápido. El aguacate lleva años en el centro de la dieta saludable y del consumo cotidiano. Convertirlo en un ingrediente listo para usar y siempre disponible responde a una demanda real.

En un contexto en el que los precios de frutas y verduras frescas fluctúan y la planificación semanal es cada vez más importante para muchas familias, el congelado gana terreno. Y este formato de aguacate de Mercadona nos permite tener disponible esta fruta perfecta en cualquier momento, sin sorpresas. No es un producto revolucionario desde el punto de vista gastronómico. Pero sí lo es desde el práctico. Y ahí está la clave de que esté generando conversación y rotación en los lineales, además de tener un precio de sólo 3,50 euros, lo que lo convierte también en una opción muy económica.