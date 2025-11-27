Aitana Bonmatí clama contra la mala organización de la Liga F: «Está dejada de la mano de Dios»

Aitana Bonmatí, futbolista del FC Barcelona y de la Selección de España, ha vuelto a pronunciarse pidiendo cambios urgentes en la Liga F. A pesar de que cada vez ganan más visibilidad los partidos y las jugadoras tienen más reconocimiento, la Balón de Oro sigue reclamando una reestructuración total del formato para seguir creciendo en la lucha por la igualdad con el masculino.

«Con la RFEF estamos muy contentas y nos sentimos valoradas después de todo lo que ha pasado. Se agradece venir aquí y sentirte futbolista después de lo que pasa con nuestra Liga, que está dejada en manos de Dios. No sé a quién le importa exactamente. Muchas de nosotras hemos alzado la voz para pedir cambios. Hemos pedido una liga más competitiva para que sea mejor para todos: jugadoras, equipos, producto, aficionados…No sé que pasa ahí. Tenemos el ejemplo en Inglaterra, que es profesional de verdad. No entiendo por qué no lo miramos para favorecer el producto español», explicó Aitana

«Lo he dicho muchas veces. Hemos pedido menos equipos para que sea más competitiva y bonita de ver. Somos las que jugamos más partidos de todo el mundo. Estamos siempre en unas condiciones diferentes al resto de ligas por la carga que tenemos. También afecta a la Selección», añadió en una entrevista en El Larguero.

Un argumento que usó para comparar con cómo comenzó el fútbol masculino: «Las instituciones tienen que hacer una apuesta real por el fútbol femenino. Hace poco hice una entrevista y dije que el fútbol masculino también empezó de cero. Sin nada, siendo puramente un juego de entretenimiento sin sponsors, dinero ni nada. Alguien creyó que era una fuente importante de monetización y apostó. Por eso yo pido lo mismo ahora», dijo.

Una lucha que no descarta seguir ella desde los despachos una vez decida colgar las botas: «Me gustan los cargos importantes. Creo que tengo esa personalidad y esas ganas de hacer cambios. Más que de ser entrenadora. En el futuro me gustaría hacer algo que me llene y para eso me tiene que motivar. Hay poco más motivante que poder ejercer cambios desde tu puesto y ayudar a que algo funcione mejor», concluyó Aitana Bonmatí.