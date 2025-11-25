Ayuso presenta la final de la Liga de Naciones del Metropolitano: «Estas mujeres son un ejemplo»

Isabel Díaz Ayuso y Rafael Louzán han presentado la final de la Liga de Naciones, que disputará el partido de vuelta en el estadio Metropolitano. El próximo 2 de diciembre, la Selección buscará revalidar el título ante Alemania, en el feudo del Atlético de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha destacado que será un partido de «vital importancia» y que su disputa en la capital «completa» lo que se está «proyectando al mundo» desde ella.

«El deporte femenino está siendo un tsunami. Es un Madrid de todos. Sirve para proyectar a nuestro país. Queremos que el deporte llegue desde el campo más pequeño, al más grande. El deporte de Madrid habla de España entera y que el mundo vea como lo que somos. Estas mujeres, mujeronas, son ejemplo para niños y niñas», ha señalado Díaz Ayuso.

Por su parte, Louzán ha agradecido «el compromiso» de la Comunidad de Madrid y de las jugadoras de la Selección. «Somos campeonas del mundo y número uno del ranking FIFA. Es un orgullo para nuestro país tener a estas jugadoras», ha destacado. Por último, ha celebrado que el partido se dispute «en uno de los grandes estadios de Europa», que hace de Madrid «una referencia».

España se enfrenta a Alemania en busca de reeditar el título de campeona de la Liga de Naciones, que ya logró hace un año y medio, cuando se impusieron en la final a Francia. Ahora, en una final que se celebrará a doble partido, buscará volver a levantarlo.

Después de ganar a Suecia tanto en Málaga como en Gotemburgo, las de Sonia Bermúdez viajarán primero a Kaiserslautern, para enfrentarse a las germanas el próximo viernes 28 de noviembre. En Madrid se cerrará esta eliminatoria. El Metropolitano acogerá por primera vez un partido de la selección femenina, en una final en la que se puede batir el récord de asistencia a un partido de España en nuestro país.

El encuentro ha contado también con la presencia de Paco Díez, presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid; con la propia seleccionadora, nacida en Madrid, al igual que Vicky López. También estuvieron Fiamma Benítez, jugadora del Atlético, y la capitana Irene Paredes.

La seleccionadora, Sonia Bermúdez, ha destacado que «jugar en un estadio así es increíble» y ha animado a la gente a que vaya a apoyar al equipo: «Queremos animar a la gente que tiene dudas de ir. La final ideal sería ganar los dos partidos. Estamos con muchas ganas y se decidirá en el Metropolitano. La gente va a poder ver a las mejores jugadoras del mundo en directo».

Por su parte, Vicky López ha desvelado que, para ella, es «muy especial» poder jugar en el Metropolitano. Vallecana de nacimiento, la futbolista del Barça ha dicho que «no imaginaba poder jugar en un estadio como el Metropolitano» cuando de pequeña jugaba en las calles de Madrid al fútbol.

«Era impensable ver lo que ha pasado en este tiempo», ha dicho por su parte Irene Paredes, refiriéndose a cuando debutó con España hace 14 años. «Poder jugar una final en Madrid nos hace ilusión y felices», ha destacado. Por su parte, Fiamma Benítez, jugadora del Atlético, ha apuntado lo especial que sería para ella poder levantar un título en el Metropolitano: «Va a ser un partido muy emocionante. Me hace mucha ilusión poder levantar el título en ese estadio como jugadora del Atlético de Madrid».