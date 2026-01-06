¿Por qué la Supercopa no se juega en España y hasta cuándo se disputará en Arabia Saudí?

Una nueva edición de la Supercopa de España está a punto de comenzar y los equipos clasificados, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, están aterrizando poco a poco en suelo arábigo para luchar por el ansiado título final, escenario que se convirtió precisamente en sede principal desde el pasado año 2020. ¿Por qué se juega la Supercopa de España en Arabia?. Descubre todos los detalles.

Desde cuándo no se juega la Supercopa en España: por qué no se juega

La edición 2026 de la Supercopa de España arrancará este próximo miércoles en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí. Desde el pasado año 2020, tal y como habíamos indicado líneas atrás, no se disputa dicha competición en el territorio ibérico.

¿El motivo? Un acuerdo de Luis Rubiales con la Federación de Arabia Saudí para llevarse el torneo nacional a Oriente Medio a cambio de una importante cifra económica y de elevar los valores de igualdad en cada uno de los ciudadanos. «Fue una gran operación para el fútbol español, muy positiva. Ha ofrecido 240 millones de euros en seis años, de los que 120 millones se destinarán directamente al fútbol no profesional. Ojalá se produzcan más operaciones así», apuntaron fuentes de la RFEF.

Luis Rubiales, presidente de la RFEF por aquel entonces, aseguró que el objetivo sería «liderar un plan formativo muy ambicioso» donde «mujeres y hombres acudirán al evento en igualdad»: «Hoy puedo asegurar que mujeres y hombres acudirán en igualdad. Casi todo el interés a nivel económico ha sido similar pero para nosotros representaba un reto. Vamos a liderar un plan formativo muy ambicioso y el comienzo de una competición domestica femenina.

Dónde se juega la Supercopa

La edición de la Supercopa de España 2026, donde Barcelona-Athletic (semifinal 1, miércoles 7 de enero, 20:00 horas) y Real Madrid-Atlético de Madrid (semifinal 2, jueves 8 de enero, 20:00 horas) se jugarán el pase a la gran final del torneo, se disputará en el impresionate King Abdullah de Yeda, Arabia Saudi, que albergará más de 60.000 espectadores que disfrutarán de una las mejores competiciones españolas a nivel nacional. La Supercopa arrancará este próximo día 7 de enero y finalizará el día 11 con la gran final, a partir de las 20:00 horas, y se podrá seguir a través de las cámaras de Movistar Plus+ y en la web de OkDiario, donde os detallaremos minuto a minuto todo lo que ocurra.