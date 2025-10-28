Así queda el cuadro final de la Liga de Naciones femenina tras la victoria de España

España ya está en la final de la Liga de Naciones después de imponerse a Suecia en las semifinales y su rival será Alemania, reeditando las semifinales de la pasada Eurocopa donde las nuestras ganaron en la prórroga. La Selección se llevó por goleada el partido de ida de semis, ganando 4-0, y en la vuelta celebrada en Gotemburgo no dio opción a la remontada, imponiéndose por 0-1 con gol de Alexia. Ahora, en la final, que se disputará también a doble partido, se citan con las germanas, los días 28 de noviembre y 2 de diciembre. Este último encuentro se celebrará en el Metropolitano.

De esta forma, las campeonas del mundo defenderán el título logrado en febrero de 2024, cuando se impusieron a Francia en La Cartuja por 2-0. Después de caer en la final de la Eurocopa en la tanda de penaltis, España tendrá la oportunidad de reponerse, alzando su segunda Liga de Naciones en una final que se celebrará los días 28 de noviembre y 2 de diciembre.

La Selección jugará la ida de esa final fuera de casa el 28 de noviembre. En una sede aún por confirmar, las de Sonia Bermúdez, que no han podido comenzar mejor esta nueva etapa, viajarán a Alemania para el primer asalto de la final de la Liga de Naciones femenina. Apenas cuatro días después será en Madrid, en el estadio del Atlético, donde se celebre la vuelta y se termine de decidir el título.

En caso de ganarlo, sería la segunda Liga de Naciones consecutiva que se lleva España, acaparando el pleno de títulos en una competición que celebra su segunda edición. Además, junto con el Mundial de 2023 sería el tercer título en la historia de la selección española femenina, a la que sólo le falta la Eurocopa, que se pudo conseguir en julio, para hacerse con todos los títulos posibles.

España-Alemania en la final de la Liga de Naciones

Alemania se llevó la otra semifinal ante Francia. Las galas partían con un ligero favoritismo, pero la siempre correosa selección germana, que ya eliminó a las galas en cuartos de la Eurocopa, volvió a dejarlas fuera de la pelea por otro título. El primero de los dos partidos, celebrado en Dusseldorf, se lo llevaron por la mínima, gracias a un solitario tanto de Bühl. La futbolista del Bayern de Múnich fue la encargada de darle la ventaja en la ida a las suyas, obligando a las francesas a remontar en la vuelta.

En Caen, Francia buscaba un triunfo que les permitiera jugar otra final de la Liga de Naciones. Se adelantaron en el minuto 3 del encuentro gracias a un gol de Malard, pero las teutonas igualaron la contienda por medio de Anyomi. Ya en la segunda parte, Bühl volvía a marcar para las alemanas y, aunque empataba en el 89′ Mateo, las galas se quedaban a las puertas.

Alemania se medirá, de esta forma, a España en busca de revancha. Las dos selecciones se vieron las caras en las semifinales de la Eurocopa del pasado verano, en la que la Selección ganó en la prórroga gracias a un gol de Aitana. A falta de saber dónde se jugará la ida, España disputará la vuelta de esta final de la Liga de Naciones en casa, en el Metropolitano, que acogerá por primera vez un partido de las campeonas del mundo.