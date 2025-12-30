Redondo mantiene la empresa de las pulseras antimaltrato ‘fake’ pese a prometer su cambio hace 100 días

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, no cumple: prometió hace 100 días cambiar al proveedor de las pulseras antimaltrato, que han dado múltiples fallos a la hora de proteger a las víctimas de violencia de género, y no lo ha hecho.

El escándalo de las pulseras antimaltrato, desvelado por OKDIARIO, sigue sin ser subsanado por el Ministerio de Igualdad meses después. La ministra Ana Redondo se grabó un vídeo, el pasado mes de septiembre, anunciando que sacaría a licitación un nuevo contrato para gestionar los dispositivos Cometa de vigilancia telemática de maltratadores.

Redondo aseguró que el nuevo contrato incluirá «avances tecnológicos», entre ellos una plataforma que permitirá acceder en tiempo real a la información de estos aparatos.

La ministra dijo que este nuevo contrato estaría listo «próximamente», pero más de tres meses después de esta promesa no hay ni rastro de su cumplimiento. El actual proveedor está contratado hasta 2026, sin embargo, Igualdad prometió que sacaría adelante una nueva licitación.

Las asociaciones de víctimas de violencia de género han afeado que Ana Redondo no haya cumplido su palabra de tener un nuevo proveedor capaz de garantizar el correcto funcionamiento de las pulseras antimaltrato.

Ana Redondo silenció el problema

OKDIARIO desveló que las pulseras antimaltrato daban fallos tras las quejas de distintas fiscalías de España que alertaron de los errores. Ana Redondo trató de silenciar los fallos de las pulseras y aseguró, en numerosas comparecencias, que funcionaban bien, pese a que el Ministerio Público, los jueces y las víctimas alertaban de lo contrario.

«Los dispositivos funcionan, el sistema Cometa siempre ha funcionado y continúa operando correctamente, salva vidas cada día, mantiene conexión directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Realizamos una labor fundamental protegiendo vidas diariamente», explicó en el mismo vídeo en el que anunciaba que se cambiaba de proveedor.

Ana Redondo también utilizó los fallos de las pulseras para criticar duramente al Partido Popular, al que reprochó instrumentalizar el miedo y asustar a las víctimas «como herramienta política contra el Gobierno», «únicamente por obtener unos cuantos votos». Calificó esta actuación de «despreciable, miserable y completamente injusta».

Ana Redondo se negó a dimitir y defendió su gestión asegurando que desde su ministerio estaban desarrollando una labor excelente. La ministra destacó la importancia de estas pulseras en la protección de las víctimas de violencia de género, señalando que cada vez más mujeres recurren a este sistema de protección.

No obstante, según los últimos datos oficiales, actualmente hay 4.515 usuarias, casi 300 menos que en abril de 2024, cuando finalizó la transferencia de datos que provocó el fallo del sistema. Se trata del primer descenso registrado en los últimos cinco años.

Las víctimas también han mostrado el mal funcionamiento de estos dispositivos, que sus agresores pueden quitarse fácilmente. Algunas de ellas aseguran que les generaba ansiedad, puesto que a veces alertaban de forma incorrecta de que su agresor estaba cerca.