La afición del Barça estaba muy caliente antes del partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético. Pese a que el rival era el equipo rojiblanco, los simpatizantes culés no dejaron de olvidarse del eterno rival dedicando la mayor parte de sus cánticos al Real Madrid.

«Madridistas, hijos de p…» o «madridista el que no bote…» fueron algunas de las melodías que se pudieron escuchar claramente antes del encuentro contra el equipo de Simeone. El Barça tiene el enorme desafío de remontar cuatro goles, algo en lo que el Real Madrid es especialista histórico.