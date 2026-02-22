Cuando pensamos en sostenibilidad, imaginamos bosques protegidos, energías renovables o grandes acuerdos medioambientales. Rara vez pensamos en un partido de voleibol. Sin embargo, hay federaciones deportivas que están cambiando esa percepción y demostrando que el deporte puede, y debe, ser un agente activo en la transición ecológica.

La Federación Madrileña de Voleibol (FMVB) es una de ellas. Desde hace tres años consecutivos ostenta el distintivo SportGreenFlag, la «Bandera Verde», un reconocimiento impulsado por la Asociación del Deporte Español (ADESP) con la colaboración del Proyecto Libera para promover buenas prácticas ambientales en el ecosistema deportivo.

Bandera verde deportiva

Esta bandera verde no es un reconocimiento menor: implica cumplir criterios estrictos en materia medioambiental y situarse en lo más alto del ranking de organizaciones deportivas comprometidas con el planeta en España.

El voleibol madrileño vive, además, un momento extraordinario. Con más de 300.000 participantes cada fin de semana, más de 1.000 partidos semanales y un crecimiento de licencias sin precedentes, la FMVB se ha convertido en la federación del deporte más emergente del país, solo por detrás del fútbol y el baloncesto. Un boom que, según su presidente, Pedro Gironés, ha llegado tan rápido que «nos ha pillado sin instalaciones, sin entrenadores, sin árbitros».

Una instalación modélica

En el centro de toda esta explosión deportiva se encuentra el Centro de Vóley Playa del Parque Deportivo Puerta de Hierro, una de las mejores instalaciones fijas y permanentes de Europa para esta disciplina.

Una infraestructura que, más allá de su valor competitivo —ha acogido el Volleyball World Beach Pro Tour y ha dado base a figuras olímpicas como Tania Moreno y Marta Carro— representa por sí misma una acción de sostenibilidad: no tener que construir y destruir montajes efímeros reduce significativamente la huella de carbono de cada evento. «El hecho de no tener que construir y destruir para volver a construir una instalación genera el menor impacto en la huella de carbono», explica Gironés.

Pedro Gironés, presidente de la FMVB desde hace un año, ha heredado un proyecto sólido de la mano de Felipe Pascual y asume el reto de llevarlo más lejos. Su objetivo: que todos los eventos que se celebren en Puerta de Hierro cuenten con la Green Sport Flag.

Referente europeo

Para ello trabajan sobre seis líneas de acción concretas que van desde la gestión eficiente del reciclaje hasta el uso responsable del agua, pasando por la reducción del impacto del transporte privado en los aledaños de la instalación.

En esta entrevista, Gironés habla de números, de proyectos, de ambición deportiva… y de por qué un espacio de arena en Madrid puede convertirse en un referente del deporte sostenible a escala europea.