AEDIVE ha presentado su Anuario 2025-2026 de la Movilidad Eléctrica, un documento que recoge datos que sitúan al vehículo eléctrico como uno de los pilares de la competitividad industrial del país, con una inversión de 395 millones de euros en el despliegue de infraestructura de recarga pública a lo largo de 2025.

La presentación discurrió ante más de 200 asistentes reunidos en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, con cifras que confirman la consolidación del sector en España.

Entre las principales conclusiones, el informe subraya que España cerró el año con 254.783 matriculaciones de vehículos electrificados, lo que representó una cuota del 20% sobre el total de ventas del mercado.

Referencia anual

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica tiene presencia en toda la cadena de valor del sector y agrupa a unas 300 empresas, por lo que el Anuario AEDIVE constituye la referencia anual más completa sobre el estado y las perspectivas de la electrificación del transporte en España.

La publicación combina análisis de mercado, datos de infraestructura, tendencias tecnológicas y perspectivas regulatorias para ofrecer una visión integral del ecosistema eléctrico. Su presentación, celebrada en Madrid con representantes de la industria, la administración y el ámbito académico, confirma el protagonismo creciente del sector en la agenda industrial y energética del país.

50.000 puntos de recarga operativos

La infraestructura de recarga ocupa un lugar central en el Anuario de AEDIVE, que certifica que España cuenta ya con 50.000 puntos de recarga de acceso público operativos, sostenidos por una inversión de 395 millones de euros ejecutada durante 2025.

Este despliegue ha sido determinante para mantener el ritmo de crecimiento de las matriculaciones y para aumentar la confianza de los consumidores hacia el vehículo eléctrico como alternativa real al de combustión. El Anuario también sitúa el parque móvil electrificado en casi 855.000 vehículos, consolidando una trayectoria ascendente que se mantiene pese a la incertidumbre regulatoria que ha marcado el ejercicio.

Políticas de apoyo

El dato de casi 855.000 vehículos eléctricos en circulación en España refuerza la posición del país como uno de los mercados de mayor crecimiento en el sur de Europa en cuanto a electrificación del transporte.

AEDIVE considera que este resultado refleja el esfuerzo conjunto de la industria, los fabricantes, los operadores de recarga y las administraciones públicas por hacer del vehículo eléctrico una opción accesible y fiable para el ciudadano.

El Anuario advierte, no obstante, que mantener este ritmo en 2026 exigirá un marco regulatorio más estable y políticas de apoyo más coordinadas entre los distintos niveles de la administración.

Necesidad de certidumbre

Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, aprovechó la presentación del Anuario para subrayar que la movilidad eléctrica va más allá de la descarbonización y representa un proyecto de transformación integral que afecta a la economía, el empleo, la energía y la autonomía estratégica de España.

«Necesitamos certidumbre para avanzar en todo el sector, con palancas regulatorias, fiscales, normativas y de comunicación, porque quien va a levantar este sector es la empresa», declaró ante los más de 200 asistentes al acto. Pérez de Lucia insistió en que la colaboración público-privada y la coordinación entre administraciones resultan imprescindibles para que el sector alcance su pleno potencial industrial y territorial.

Compromiso y unidad sin ideologías

El director general de AEDIVE reclamó asimismo compromiso y unidad, y pidió expresamente que la movilidad eléctrica quede al margen del debate ideológico para lograr «transformar la percepción de imposición en entusiasmo» entre los ciudadanos y los agentes económicos.

La petición llega en un contexto europeo en el que el vehículo eléctrico ha generado controversia política en varios países, con decisiones legislativas que han introducido incertidumbre en la industria. Según el Anuario, esa inestabilidad normativa es uno de los principales frenos para acelerar la penetración del eléctrico en el mercado.

Ayudas del Plan Auto+

Alberto Ruiz, director general de Programas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo, intervino en el acto de presentación del Anuario de AEDIVE y anunció que las ayudas previstas en el Plan Auto+ no llegarán al mercado antes de junio de este año, aunque serán retroactivas desde el 1 de enero de 2026.

Ruiz reconoció que el Plan Auto+ no incorporará las ayudas a la infraestructura de recarga, un aspecto que AEDIVE considera especialmente relevante para apuntalar el crecimiento del sector y garantizar la coherencia de las políticas de apoyo a la electrificación. El representante del ministerio destacó que el vehículo eléctrico «representa una cadena de valor industrial fundamental para el país», en una intervención valorada positivamente por los asistentes.

Un 2026 decisivo

Héctor Palencia, diputado y portavoz en el Congreso de Transportes por parte del grupo parlamentario del Partido Popular, también participó en el acto, en una jornada que reunió a los principales actores del ecosistema de la movilidad eléctrica en España.

El Anuario AEDIVE 2025-2026 concluye que 2026 se perfila como un ejercicio decisivo para la madurez industrial y territorial del sector, con especial atención al despliegue de infraestructura de recarga en áreas rurales y zonas de menor densidad de población.

La asociación trabajará con administraciones a nivel central, autonómico y local para acelerar la descarbonización del transporte y posicionar a España como referente europeo en la nueva movilidad.