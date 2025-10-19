La caída en desgracia de Ana Redondo, la ministra que acaparó la atención con sus complementos

Ana María del Carmen Redondo García, más conocida como Ana Redondo, es, hoy por hoy, la ministra de Igualdad del Gobierno de España. Un cargo que ocupó en el año 2023, en el momento en el que se hizo con la cartera mencionada tras la salida de su predecesora, la política Irene Montero, bajo el mandato de Pedro Sánchez, actual presidente. Pero esta no es la única labor pública que ha desempeñado. En el ejercicio de sus funciones como militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Redondo fue la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid cuando estaba capitaneado por su compañero de partido, el socialista Óscar Puente. Antes de aterrizar en el plano nacional, también trabajó como miembro de las Cortes de Castila y León.

La llegada de Redondo al ministerio fue leída como un intento de Sánchez por calmar las aguas que habían sido agitadas bruscamente durante el tiempo que la pareja de Pablo Iglesias ostentó el cargo. Tiempo en el que la ley del Solo sí es sí causó profunda crispación social. Aunque nada más lejos de la realidad, la labor de Ana María del Carmen no ha estado exenta de polémicas.

Ana Redondo recibiendo la cartera de Igualdad de manos de Irene Montero. (Foto: Gtrres)

Su gestión no está recibiendo precisamente alabanzas en las últimas semanas, ya que se ha visto enturbiada por el caso de las fallidas pulseras anti maltrato. Pero aparte de su cuestionable buen hacer al frente de su sección gubernamental, su presencia en la política estatal ha llamado la atención en el plano estilístico. Como no podía ser de otra manera, figuras públicas como ella son analizadas con lupa en sus apariciones y ha habido un complemento en sus looks que no ha pasado desapercibido y en el que se han centrado todos los comentarios relacionados con su vestimenta: los pendientes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo. (Foto: Gtres)

Así son los pendientes de Ana Redondo

Plumas de todo tipo, flores, formas geométricas, todas ellas cuelgan de las orejas de la ministra en un sinfín de estridentes colores. Para cada elección, encuentra en su joyero una pieza acorde que le dé un plus de estilo —o no— y que le aporte luz al rostro. Pero estos perendengues no han sido del agrado de todos y los hay que han criticado sus elecciones. Desde los inicios de su etapa en un escaño del Congreso de los Diputados, estas piezas XXL se han convertido en sus amuletos.

Ana Redondo en la jura de la Constitución. (Foto: Gtres)

Tanto es así que ya en la jura de bandera y de cargo ante el Rey, lució una de sus preciadas pertenencias. Hablamos de los pendientes con plumas de pavo real, que son, sin duda, su par de adornos fetiche a los que ha recurrido en numerosas ocasiones importantes. Los tonos azul, morado, marrón y verde se entrelazan entre sí y con el pelo de la castellano-leonesa para hacer un homenaje a su tierra, Valladolid, un detalle que ella misma reveló en una entrevista concedida a otro medio en el pasado.