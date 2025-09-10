El motivo por el que Ana Redondo ha perdido el duelo de estilo frente la Reina Letizia

Ana Redondo ha sido la ministra que ha acompañado a la Reina Letizia en su primer acto oficial tras las vacaciones de verano. La esposa de Felipe VI ha asistido en la localidad madrileña de Torrelodones al coloquio «Mujer, deporte y sociedad». Un evento que se ha celebrado en la Casa Cultural Paco de Lucía con motivo de la segunda edición del torneo solidario de baloncesto organizado por el equipo Challenge 40 Basket con el objetivo de poner el foco en el problema de la mutilación genital femenina y otro tipo de abusos que aún se producen sobre las mujeres.

Una cita en la que el protagonismo ha sido para la Reina Letizia y para su nueva mano derecha, Marta Carazo, que ha debutado en este compromiso tras su incorporación al equipo de la Casa del Rey. Sin embargo, ha habido otra figura que también ha concentrado una parte de la atención.

La ministra con la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Se trata de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. La política ha sido la encargada de representar al Gobierno junto a la Reina en este compromiso y el estilismo que ha elegido para la ocasión ha sido muy comentado.

El look de Ana Redondo

La ministra ha apostado por un conjunto de pantalón y chaqueta que, aparentemente, cumplía con todas las normas protocolarias. Se trata de una combinación firmada por la marca española Coosy, compuesta por una blazer con botonadura cruzada y un pantalón ligeramente acampanado en el bajo.

La ministra con la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Un estilismo que, en principio, no es incorrecto ni inapropiado, pero su intenso estampado de cuadros en blanco y negro hace que toda la atención se vaya directamente a ella en lugar de a la Reina, que era la verdadera protagonista de la jornada. La ministra ha completado su estilismo con un top de color blanco, unas sandalias con cuña muy veraniegas y de estilo ugly shoes, así como un bolso también blanco, de tamaño mediano.

Ana Redondo no ha renunciado a una de sus señas de identidad, los pendientes de gran tamaño y de corte étnico. En este caso se ha decantado por un par de pendientes de plumas en blanco y negro, que se veían a la perfección a pesar de que llevaba la melena suelta y con volumen.

Ana Redondo en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

La Reina Letizia, elegancia en blanco y negro

Más elegante ha sido la elección de la Reina Letizia, que también ha apostado por el blanco y el negro, pero en su caso por un precioso vestido de corte midi, sin mangas y falda con ligero vuelo de Antik Batik con bordados inspirados en Figueras, ciudad natal de Salvador Dalí. Lo ha combinado con unas alpargatas de cintas y cuña media -ya no lleva zapatos de tacón alto por sus dolencias de pies- en color blanco y un precioso bolso de Carolina Herrera que tiene en varios colores y que es un básico en su armario.