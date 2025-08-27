De la teoría a la tumbona: Irene Montero viaja a Menorca tras criticar el turismo en las islas

Antes de dar por terminado el verano de 2025, Irene Montero ha compartido en sus redes sociales una de las últimas escapadas que ha disfrutado junto a su grupo de amigas. Lo ha hecho a través de un largo carrusel de fotografías titulado con un escueto «qué bien». En ellas, la pareja de Pablo Iglesias aparece desconectando de la rutina en los distintos rincones de Menorca y pasándoselo en grande en algunos de los planes de ocio que propone la isla, como el concierto de Fermín Muguruza que no quiso perderse.

Menorca es un destino turístico muy habitual en nuestro país, pero pocos hubieran imaginado que sería elegido por Irene Montero para viajar en pleno verano. Y es que ha decidido visitar las Islas Baleares justo un año después de criticar el turismo masificado y de defender públicamente la idea de que «las islas son de quien las habita y no de sus espectadores».

«Muchísima gente de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera, habéis salido a la calle y habéis tenido muchas conversaciones para decir algo que es obvio: que las casas son para vivir. Que el turismo masivo no le puede costar la vida a la gente que vive, que trabaja y que ama en esos lugares», comenzaba a decir durante la campaña de la selecciones europeas del pasado 2024.

«No puede ser que haya miles de mujeres en estas islas que tiemblan cada vez que empieza la temporada turística porque saben que van a tener que tomarse varias pastillas al día para el dolor de las rodillas, de las articulaciones, de las manos y de la espalda, porque se pasan horas y horas entregando su salud a un turismo masivo que depreda el territorio, que lo destruye y que también termina con las vidas de la gente de aquí», continuaba. Por otro lado, también hizo referencia a las «condiciones inhumanas y miserables» a las que estaban sometidas las personas que trabajan en hostelería en dichas islas (los mismos que seguramente le hayan servido durante su último viaje). «Hay que conseguir llegar a hacer políticas públicas que protejan el territorio, los derechos laborales y las vidas de la gente de Mallorca, Menorca, Formentera e Ibiza. Las islas son de quien las habita, no para los buitres y los especuladores», concluía.

Como no podía ser de otra manera, tras publicar algunas fotografías de sus días de descanso en Menorca, estas declaraciones se le han vuelto en su contra, y más de algún internauta ha cargado contra ella en el post citado. «Vacaciones muy comunistas, yo os hacía en un camping», «Las comunistas de caviar, las de la casta, veraneando en Menorca. Di que sí, vosotras con el pueblo», «Eres un meme», «Menorca en temporada alta, cortesía de todos nosotros. Eso sí, luego toca dar lecciones de sostenibilidad y quejarse de la masificación turística», «Menudo ejemplo», escribían algunos de los usuarios.