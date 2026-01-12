Lolita Flores reacciona al embarazo de su sobrina, Lola Orellana

La familia Flores empieza el año con una de las mejores noticias. El embarazo de Lola Orellana, hija mayor de Rosario Flores, ha llenado de alegría a todos sus seres queridos. Una noticia que sus seres queridos han llevado con la mayor discreción y en la intimidad, pero que finalmente ha trascendido a los medios, que han querido recoger las primeras reacciones del entorno cercano a Lola Orellana.

La primera en dejarse ver en público ha sido su tía Lolita, que sigue siendo una de las figuras más mediáticas de la familia. La artista ha sido pillada por los reporteros a la salida de su casa en Madrid, poco después de conocerse la noticia. Sin embargo, a pesar de las preguntas de los periodistas, Lolita Flores ha preferido no hacer declaraciones sobre este importante acontecimiento para toda la familia y ha guardado silencio. «Me voy para el teatro que mira que cara tengo que estoy bastante constipada», ha dicho antes de marcharse apresuradamente.

Rosario Flores con su hija Lola Orellana. (Foto: Gtres)

Una noticia inesperada

Ha sido Lydia Lozano la que ha desvelado la noticia en una intervención en De Viernes, antes de la cual ha querido mandar un mensaje a las dos hermanas Flores: “Lolita, no te enfades. Rosario, no te enfades”, ha dicho la periodista, antes de confirmar que Rosario se va a convertir en abuela.

Tal como ha explicado, Lola Orellana está ya de cinco meses, por lo que se espera que el bebé nazca de cara a la primavera. Hasta ahora nadie de la familia había dado pistas sobre esta feliz noticia y tampoco se tienen más detalles sobre cómo está llevando el embarazo o si está esperando un niño o una niña. Eso sí, Lydia ha contado que Lola está muy feliz y se encuentra muy bien.

Lola Orellana durante unas vacaciones con su novio. (Foto: Gtres)

Un perfil discreto

Lola Orellana es uno de los miembros más discretos de la familia Flores y siempre ha intentado estar alejada del foco mediático, a pesar de que es consciente del interés que despierta todo lo que tenga que ver con su familia. Lola Orellana no ha heredado la pasión por la música de su madre y sus tíos, sino que se dedica a las artes plásticas, en concreto, a la producción, la fotografía y la ilustración. Estudió en Londres, donde se graduó en Artes Plásticas y Fotografía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lola Orellana (@indian.gypsy)

La hija de Rosario Flores ha trabajado en cine y televisión. Debutó como actriz en Eco de Miguel Serra, pero también ha colaborado detrás de las cámaras en diferentes proyectos. En 2025 se convirtió en imagen de la tienda vintage que Rosario Flores comparte con Mariola Orellana, Ojo con el Duende.

Tiene en estos momentos 29 años y desde hace algún tiempo mantiene una relación con el cantautor y productor ibicenco Cosme Daniel de Juan. Junto a él publicó el pasado año una fotografía en las redes sociales en la que le felicitó por su cumpleaños con un entrañable mensaje y una fotografía conjunta: «Feliz vuelta al sol, Te quiero».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lola Orellana (@indian.gypsy)

Aunque Cosme reside habitualmente en Ibiza, está muy integrado en la familia de su pareja y ha pasado incluso algunas vacaciones con ella. En alguna ocasión también ha dicho que Lola es la musa de algunas de sus composiciones y ha protagonizado incluso uno de sus vídeos musicales.