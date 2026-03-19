La actual vida de la princesa Leonor: salidas nocturnas, amigos y el cierre de su formación militar

La princesa Leonor (20) se encuentra en la recta final de su formación castrense en la Academia General del Aire y del Espacio. Será el próximo mes de julio cuando culmine el itinerario militar que debe completar para poder asumir en un futuro su papel como reina, pero, mientras tanto, lo cierto es que está disfrutando de una etapa más relajada y lejana de los exigentes compromisos de la agenda real. En este periodo, la heredera al trono dispone de más tiempo libre, algo que le permite compartir momentos con amigos de su misma edad con los que sale y frecuenta el ocio nocturno, entre otros muchos planes.

Según una conocida revista de nuestro país, el pasado viernes 13 de marzo, Leonor fue vista con sus compañeros de la Academia en Pilar de la Horadada, un pueblo situado en el extremo sur de la provincia de Alicante. Juntos acudieron a La terrazita de Cristóbal, uno de los restaurantes más conocidos de la zona —por su carne gourmet, sus hamburguesas y sus modélicos precios —que se ha convertido en uno de los puntos más concurridos por grupos de estudiantes. De acuerdo con lo publicado, la hija del Rey Felipe VI pasó desapercibida durante todo el almuerzo, intentando mantenerse en un discreto segundo plano sin llamar la atención de las personas de alrededor.

La princesa Leonor durante la Pascua Militar 2026 en el Palacio Real de Madrid. (Foto: Gtres)

Pero más allá de disfrutar del sol alicantino, Leonor y sus compañeros tampoco han dejado a un lado el ocio nocturno de la ciudad. De hecho, según han sacado a la luz varios medios, han estado de fiesta en discotecas como Bastilla, una de las más míticas del paseo marítimo de Lo Pagán, o pubs como el Brother’s, otro local cercano. Este tipo de planes ya los realizó cuando estuvo a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, en la Escuela Naval de Marín y en el Ejército de Tierra de Zaragoza—etapa en la que celebró su 18º cumpleaños e incluso fue fotografiada en un multitudinario botellón en la feria de Jaca—. Sin duda, se trata de unas salidas que han dejado al descubierto la faceta más divertida de la princesa, la cual cambiará cuando sus responsabilidades institucionales tengan un mayor peso y limiten este tipo de planes.

La Princesa Leonor en Jaca. (Foto: LOOK)

¿Cuál serán los próximos pasos de Leonor?

Una vez que termine la formación militar, la primogénita de Sus Majestades tiene previsto continuar su preparación académica e inscribirse en la universidad. No obstante, a día de hoy, la Casa Real española no ha sacado a la luz la carrera que cursará, aunque lo cierto es que todo apunta a que será un temario que esté alineado con su futuro rol como reina, donde el derecho, las relaciones internacionales y la economía cobran un gran protagonismo, por lo que no sería de extrañar que escogiera alguna de esas ramas. Por otro lado, también se desconoce el centro que escogerá para ello, aunque si sigue los pasos de su padre, la elegida podría ser la Universidad Autónoma de Madrid.