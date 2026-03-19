Emilio Gutiérrez Caba rompe su silencio frente al desahucio de su ex: "Confío en la justicia"

Mónica, ex pareja de Emilio Gutiérrez Caba, ha acusado al actor de querer desahuciarla de la casa donde lleva viviendo 20 años. Según dice, el actor le dijo en su momento que le «regalaba» el inmueble, pero ahora ha cambiado de opinión y no le coge el teléfono para negociar. En LOOK nos hemos puesto en contacto con el protagonista de la noticia, quien ha atendido la llamada en un tono amable, tranquilo y relajado. Lo primero que nos ha dicho es que la información sobre el presunto desahucio no es nueva, aunque haya salido a la luz ahora gracias al programa El tiempo justo.

Emilio Gutiérrez Caba, conocido entre otros proyectos por su papel en La comunidad, siempre ha mantenido su vida privada al margen de la prensa, así que en esta ocasión también ha sido discreto. Eso sí, tampoco ha escondido nada y ha reconocido que tiene un problema con Mónica por este asunto. No obstante, se encuentra «tranquilo» porque el asunto ya lleva un tiempo en manos de su equipo legal.

Emilio Gutiérrez Caba en un evento. (Foto: Gtres)

«Confío plenamente en la justicia», ha declarado durante la conversación que ha tenido con este medio. No tenía ganas de entrar en detalles ni de alimentar la polémica, pero ha soltado algunas pinceladas para que se conozca su versión de los hechos. Tal y como hemos adelantado con anterioridad, ha sido correcto, educado y cordial. Ha usado un tono contundente y ha recalcado que el asunto «está judicializado».

Es un proceso que se está llevando por la vía civil, en contra de lo que se había comentado. Como decimos, no es un conflicto nuevo, así que al artista no le ha pillado de sorpresa. La única diferencia es que hace unos días era un problema privado y ahora es público porque Mónica ha puesto su versión encima de la mesa.

Las declaraciones de Mónica

Emilio Gutiérrez Caba ha dedicado su vida al mundo de la interpretación. Lleva décadas trabajando y siempre con unos resultados excelentes. En el terreno personal, su trayectoria ha estado marcada por Mónica, quien dado unas declaraciones que no han tardado en convertirse en tendencia. Ha hablado con el periodista Miguel Frigenti y le ha asegurado que está preocupada porque puede perder su casa.

Reportaje de ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

«Ella no se niega a pagar la vivienda. Ella quiere llegar a un acuerdo amistoso con él, pero no le coge el teléfono», ha explicado Frigenti. Según los datos de este periodista, Mónica quiere comprar la casa con el mismo valor que tenía cuando la adquirió Emilio porque no puede hacer frente al aumento que ha experimentado la vivienda en los últimos años. Además, afirma que ella hizo una reforma de 80.000 euros que le ha dado un valor extra el inmueble.

«Quiero pagar lo que él pagó en su día, pero no puedo hacer frente a lo que vale hoy, que se ha revalorizado gracias a lo que yo he invertido», ha comentado la ex del actor. «Esto es una pesadilla. No entiendo por qué no quiere hablar conmigo. Está desesperada», recalca. En el otro extremo de la ecuación encontramos al intérprete, quien sostiene que está tranquilo y esperando a que la justicia dicte sentencia.