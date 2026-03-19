Victoria López-Quesada, ahijada del Rey Felipe, da la bienvenida a su primer hijo, Enrique

Victoria López-Quesada ha dado la bienvenida a su primer hijo, fruto de su sólida historia de amor con Enrique Moreno de la Cova Ybarra. Siguiendo la tradición familiar, le han puesto el mismo nombre al pequeño, que a su vez se llama igual que su abuelo, el famoso ganadero sevillano Enrique Moreno de la Cova Maestre. Son una de las dinastías más conocidas de nuestro país, pero siempre han llevado una trayectoria marcada por la discreción. Eso sí, hay momentos en los que ha sido imposible mirar para otro lado y no hablar de ellos.

La primera vez que Victoria se convirtió en noticia fue en 2004, durante la boda de don Felipe y doña Letizia, por aquel entonces príncipes de Asturias. La joven tenía siete años, pero ocupó un papel importante en el evento porque es ahijada del actual Rey de España y su familia tiene relación con la Casa Real. Si embargo, no fue este el motivo por el que despertó el interés de la prensa, sino porque se convirtió en el objetivo de la rebeldía de Froilán.

El Rey Felipe VI en un acto en Barcelona. (Foto: Gtres)

Uno de los momentos más comentados de la boda de Felipe VI fue cuando su sobrino, que entonces tenía cinco años, le dio una patada a una niña. Pues bien, esa niña es Victoria y en estos momentos está atravesando una de las mejores etapas de su vida.

Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova Ybarra se casaron hace dos años. Fue una de las grandes citas nupciales de la temporada y hubo mucha expectación porque entre los invitados había rostros muy conocidos de la crónica social, también había empresarios, aristócratas y otras celebridades, incluyendo el Rey de España. No obstante, los novios siempre han sido muy amigos de la prudencia, así que decidieron adoptar una postura discreta y alejada del foco.

El primer hijo de Victoria López-Quesada

En estos momentos, Victoria López-Quesada tiene 29 años y puede presumir de tener una vida plena. Está asentada en Sevilla, ciudad que verá crecer a su pequeño Enrique, un bebé que se ha convertido en la gran ilusión de la familia. Enrique Moreno de la Cova Maestre y de la pintora Cristina Ybarra Sainz de la Maza ahora son dos abuelos orgullosos que tienen por delante una infinidad de aventuras personales.

Victoria López Quesada y Enrique Moreno en su boda. (Foto: Gtres)

Aunque la noticia se ha conocido ahora, la revista ¡Hola! sostiene que el niño llegó al mundo hace unas semanas. Tal y como hemos explicado, la pareja no se siente cómoda estando en el foco mediático y esa es la razón por la que la información ha tardado un tiempo en trascender. De hecho han sido precavidos durante todo el embarazo. No han ocultado nada, pero tampoco se han expuesto.

Fue en octubre cuando trascendió que Victoria y Enrique estaban esperando su primer hijo. Con el tiempo llegaron las primeras imágenes de ella embarazada. Uno de los momentos más comentados fue cuando se dejó ver en la Feria de San Miguel, en Sevilla. Ya tenía tripita y acaparó todas las miradas, aunque se mantuvo firme en su discreta postura.