El desgarrador mensaje de Carlo Costanzia tras la muerte de su abuela

Carlo Costanzia ha empezado el año con una triste pérdida. Se trata de su abuela paterna, que para él ha sido casi como una segunda madre y a quién ha querido dedicar unas bonitas palabras en su perfil público. Una noticia que ya adelantó hace unos días su padre durante su intervención en un programa de televisión.

La pareja de Alejandra Rubio ha compartido en sus redes una serie de imágenes privadas de su abuela, así como unas bonitas palabras que reflejan a la perfección cómo era su relación con ella. «Porque cada sonrisa tuya sigue iluminando mi vida. Te amo abuela», ha escrito. Carlo Costanzia en italiano en su cuenta, en la que ha cambiado la imagen principal, que ahora solamente muestra un círculo de color negro, en señal de luto.

El mensaje de Terelu Campos

El novio de Alejandra Rubio no ha dado más detalles sobre el fallecimiento de su abuela, ni tampoco ha revelado cuándo y cómo se llevó a cabo su despedida. Sin embargo, han sido muchas las personas que han querido arropar y reconfortar al hijo de Mar Flores en este complicado momento.

Entre ellos, por ejemplo, Terelu Campos. Carlo mantiene una relación muy buena con la madre de Alejandra Rubio que no ha dudado en darle el pésame públicamente. «¡Qué foto tan bonita Carlo! Se lo mucho que la querías y ella a ti y lo importante que ha sido en tu vida y en tu felicidad», ha escrito Terelu junto a varios emoticonos. También Aless Gibaja le ha enviado un mensaje público a Carlo, en el que ha comentado que los abuelos deberían de ser eternos.

Una figura muy especial

Para Carlo Costanzia, su abuela paterna ha sido prácticamente una segunda madre y una figura muy presente a lo largo de su vida. Prueba de ello es la colección de fotografías personales que ha querido compartir públicamente tras confirmar la noticia de su fallecimiento. Imágenes en las que se ve a ambos muy unidos, sonrientes y felices en diferentes etapas de su vida. Desde que Carlo era pequeño, su abuela siempre ha estado ahí.

El pasado año, el novio de Alejandra Rubio viajó con ella y con su hijo a Italia para reencontrarse con su familia paterna, justo después de cumplir 21 meses de condena en régimen de tercer grado. Era la primera vez que el pequeño Carlo les acompañaba, ya que su nacimiento se produjo apenas unos meses antes.

Un reencuentro muy especial en el que no solamente participó su padre, sino también su abuela paterna, su nonna, como él solía llamarla. Ya entonces su estado de salud era delicado, pero se mostró feliz y sonriente. Carlo no dudó en compartir las imágenes de este viaje tan especial en sus redes sociales, en las que, además, escribió un simbólico mensaje: Tutto pasa (todo pasa). Porque tras toda tempestad siempre llega un momento de calma y estabilidad.