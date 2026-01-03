José María Almoguera desvela lo que nadie sabe sobre Alejandra Rubio: "Tuvimos…"

José María Almoguera se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! Y ha desvelado lo que nadie sabía sobre su prima, Alejandra Rubio. Según cuenta, ya han mantenido la charla que tenían pendiente y han acercado posturas, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Eso sí, han dado los primeros pasos y todo hace pensar que firmarán la paz más pronto que tarde. «No fue una conversación telefónica. Fueron varios mensajes de WhatsApp, varios no, bastantes. Tuvimos una pequeña conversación», ha empezado diciendo.

Almoguera reconoce que ha visto «más interés» en Alejandra Rubio, cree que por fin ha entrado en razón y la calma familiar está cada vez más cerca. Sigue diciendo que no es consciente del error que ha cometido, no sabe por qué su prima se alejó de él, pero está dispuesto a recuperarla. «No lo sé todavía. Ha sido muy hermética, creo que lo quiere hablar en persona y me parece súper bien», comenta sin tapujos.

José María Almoguera en su entrevista. (Foto: Telecinco)

Hace años, Alejandra y José tenían algo muy importante en común: los dos eran igual de discretos. Sin embargo, el hijo de Carmen Borrego comenzó a coquetear con la prensa y Rubio se desmarcó porque ella no quiere convertirse en noticia por asuntos relacionados con su vida privada. Quizá esa sea una de las razones del declive, aunque todavía quedan muchas preguntas sin respuesta.

Alejandra Rubio da un paso adelante

Alejandra ha entrado en razón y ha dado un paso adelante para reconciliarse con José María. «Me escribió estos días para ver si yo estaba en Madrid y para explicarme las razones por las que actuó de esta manera», ha declarado el hijo de Carmen Borrego.

Almoguera tuvo problemas con su madre y en ¡De Viernes! le han preguntado si Alejandra se distanció de él por este motivo. «Si fuera por eso no lo entendería porque no es su problema. Es un problema mío con mi madre que ya está más que solucionado», ha contestado. «Ambas partes hemos admitido cada uno la culpa de lo que tenemos y se ha solucionado».

Alejandra Rubio en su programa. (Foto: Telecinco)

José y Carmen ya han enterrado el hacha de guerra. Estuvieron unos meses sin hablarse, pero ya han encontrado un punto en común y ahora están mejor que nunca.

José María Almoguera admite sus errores

El nieto de María Teresa Campos ha hecho autocrítica. Asume que, durante su matrimonio con Paola Olmedo, se distanció de las Campos porque se centró en su núcleo y, sin darse cuenta, descuidó a Terelu Campos y a Alejandra Rubio.

«La relación, yo realmente antes de conocer a Paola tenía una relación con ella y después es verdad que yo me concentré en formar mi familia y ahí como que a lo mejor yo me pude distanciar un poco», comenta José sobre Alejandra Rubio. También ha aclarado que su vínculo era más familiar que personal: «No éramos de estar juntos, de salir a cenar o a comer, sino que éramos más de las cosas familiares». Con todo esto, nos preguntamos: ¿Conseguirán solucionar sus cuentas pendientes?