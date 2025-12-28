José María Almoguera anuncia la muerte de una persona fundamental en su vida: "D.E.P, hermano"

José María Almoguera no ha terminado bien el año. Acaba de anunciar, a través de su cuenta oficial de Instagram, que ha perdido a una de las personas más importantes de su vida: a un gran amigo con el que compartía su pasión por las motos. «D.E.P hermano, ráfagas al cielo por un gran piloto y un gran amigo», ha escrito, acompañando estas palabras de una bonita imagen.

El hijo de Carmen Borrego saltó a la fama hace unos años, cuando pasó por el altar para formalizar su historia de amor con Paola Olmedo, una empresaria que actualmente es su ex mujer. Ya no están juntos, pero tienen un hijo en común y están condenados a entenderse. Entre ellos no hay mala relación, a pesar de que existen muchas diferencias, así que no sería de extrañar que Paola se hubiese puesto en contacto con él para preocuparse por su estado de ánimo.

El comunicado de José María Almoguera. (Foto: Instagram)

Son fechas muy señaladas y José María ha tenido que asumir una noticia realmente complicada. Su compañero de vida, a juzgar por las imágenes, era bastante joven. No ha dado más detalles para proteger su privacidad, pero sí ha querido compartir lo sucedido en sus redes sociales.

Almoguera es un gran aficionado al mundo del motor, de hecho, en muchas de sus publicaciones aparece conduciendo alguna moto o disfrutando de algún evento del sector. Es posible que conociese a su amigo de esta forma o que estuviesen unidos por un vínculo especial gracias a la pasión que compartían. Ahora, José únicamente puede hacer una cosa: refugiarse en los suyos.

La Navidad de José María Almoguera

Afortunadamente, José María Almoguera se ha reconciliado con su madre, Carmen Borrego. Recordemos que estuvieron mucho tiempo distanciados, pero han firmado la paz y han sabido llegar a un entendimiento. Sólo falta que el colaborador dé un paso adelante y haga lo mismo con Alejandra Rubio. Son primos y en el pasado disfrutaban de una bonita amistad, pero ahora todo ha cambiado y llevan semanas lanzándose reproches.

José María Almoguera y María ‘la Jerezana’ en un evento. (Foto: Gtres)

Almoguera pasará estas fiestas con su familia, tanto con su padre como con su madre. También tiene una hermana, a la que María Teresa Campos llamaba cariñosamente Carmencita, y novia. Es decir, está bien rodeado y ahora debe pasar tiempo con sus seres queridos para sanar sus heridas emocionales.

José entró a concursar en la famosa casa de Gran Hermano y allí conoció a María la Jerezana, una modelo que se hizo famosa porque participó en dicho reality, pero en la edición de anónimos. Lleva años disfrutando de cierta relevancia, pero desde que forma parte del clan Campos hay muchos ojos puestos en ella. Hubo algunos que dudaron de sus verdaderas intenciones, pero el paso del tiempo ha confirmado que sus sentimientos eran sinceros.