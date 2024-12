José María Almoguera detalla cómo se encuentra tras el robo que ha sufrido

José María Almoguera ha vuelto a situarse en la primera línea de la noticia, pero en esta ocasión, no por nada relacionado con su familia, sino por un gran susto que ha vivido en las últimas horas. Tal y como contó él mismo al periodista Javier de Hoyos, «le han roto la ventanilla del coche y le han robado todo lo que tenía» en pleno centro de Madrid. Aunque en un primer momento aseguraba estar muy enfadado porque se habían llevado cosas que tenían un gran significado emocional, el hijo de Carmen Borrego ha vuelto a hablar con los medios este lunes, 16 de diciembre, para asegurar que se encuentra bien a pesar de lo ocurrido.

«Estoy muy bien. Es un robo, no pasa nada. Es un susto y un fastidio, pero vamos, ahí se queda todo», comentaba mientras andaba por las calles de Madrid, afrontando la situación con serenidad y sin entrar en mayores detalles.

José María Almoguera, en las inmediaciones de Telecinco. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, las reporteras encargadas de seguir sus pasos también han querido conocer su opinión acerca del cambio radical de imagen al que se ha sometido su madre. Aunque reconocía que todavía no había tenido el placer de ver el resultado en persona, confesaba que en las fotografías que había visto en las revistas estaba muy guapa: «Está muy bien», decía. En cuanto a las declaraciones que ofreció la hija de María Teresa Campos sobre el testamento que había escrito antes de entrar a quirófano, José María ha sido claro pero conciso: «Bueno, al final son miedos», señalaba.

José María Almoguera. (Foto: Gtres)

Estas declaraciones se suman a las que ofreció en el programa Socialité, donde también comentó cómo ve a su madre tras pasar por quirófano: «Todos tenemos inseguridades con ciertas partes del cuerpo y me parece muy bien que lo haga. Todo quirófano da miedo, aunque sea por una fractura o lo que sea, siempre que pasas por un quirófano es un trauma. Así que es normal que deje las cosas cerradas, siempre», expresaba.

Las dos grandes incógnitas de José María Almoguera

A pesar de la naturalidad con la que ha atendido a los medios de comunicación, hay dos temas de los que no ha querido pronunciarse. El primero, el que señala que podría convertirse en concursante de Gran Hermano DÚO junto a su madre. Y el segundo, sobre si ha conocido o no al hijo que ha tenido hace tan solo unas semanas su prima, Alejandra Rubio. Dos cuestiones que continúan siendo todo un misterio y de las que, por ahora, Almoguera no parece querer comentar nada.