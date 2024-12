El paso a paso de Carmen Borrego en quirófano para conseguir un aspecto completamente nuevo

Carmen Borrego ha decidido dar un giro radical a su vida tras someterse a una transformación estética que no ha pasado desapercibida para nadie. Según ha contado ella misma, ha pasado más de siete horas en el quirófano para conseguir lucir una imagen completamente nueva, realizándose retoques estéticos en los brazos, el cuello, la boca y los ojos. Además, de acuerdo con sus primeras declaraciones tras la operación, el motivo que le ha llevado a dar este importante paso ha sido el sentirse bien con ella misma, independientemente de las críticas que ha recibido por su físico a lo largo de estos años.

«Al principio no me veía bien. Pero me he ido empoderando y viendo mejor con el paso de los días», comenzaba a decir. Añadía que se había sometido a una técnica nueva en el cuello, realizada por el doctor De Benito, que era mucho menos agresiva y que evitaba grandes hematomas e inflamación: «La operación consiste en abrir por debajo del mentón. Abren también por detrás de las orejas, por ahí creo que quitan la piel sobrante, y por el cuello tiran del músculo. También abren parte de la cabeza por detrás», explicaba.

Tal y como ha informado, tiene 70 puntos de la oreja al cuello y para realizarle el procedimiento mencionado optaron por la anestesia general. En los ojos se ha realizado una miniblefaroplastia para quitarse la piel sobrante de los párpados y en los brazos una braquioplastia, los cuales ella misma ha asegurado que los tenía como una persona de 85 años. «Una de las cosas que más ilusión me hacía era poder enseñar los brazos. Llevaba 10 años sin poder hacerlo […] Estoy abierta del codo hacia arriba, por la parte interna. Por la axila te hacen un corte en forma de zeta, el cual, si no te lo hacen, puedes perder la movilidad del brazo […] Estoy sufriendo mucho con esta operación», confesaba.

Sobre le retoque que se ha realizado en la boca, Carmen contaba que le habían quitado todos los dientes de abajo debido a la enfermedad periodontal que sufre. «Me han puesto nueve implantes de hueso, implantes de encía. Y una de las cosas que más me alegra es tener una sonrisa bonita […] Llevaba años tapándome la boca para sonreír», decía.

Además de estas complicadas operaciones a las que se ha sometido, Borrego también ha contado a la revista Lecturas, el medio encargado de publicar esta exclusiva entrevista, que está a dieta y que ha conseguido perder bastante peso: «Estoy a dieta con batidos, quise mantenerme con el peso con el que volví de Supervivientes. Ahora peso 51,800 kg», comentaba.