Eva Longoria es una enamorada de España. Prueba de ello es que, a pesar de que ha pasado gran parte de su vida en Estados Unidos -donde despegó su carrera como actriz-, nuestras fronteras se han convertido en su segundo hogar y, concretamente, Marbella. La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los famosos -tanto nacionales como internacionales- para sus vacaciones de verano. Durante varias semanas, la intérprete de Mujeres desesperadas, estará en esta localidad malagueña para descansar y para atender a diferentes compromisos, como ha sido en las últimas horas.

La última aparición de Eva Longoria en Marbella

A dos días de la cena solidaria que organiza Starlite cada año, y que congrega a varios rostros conocidos de la jet set, Eva Longoria -que previsiblemente estará en esta fiesta-, no quiso perderse este pasado 6 de agosto un significativo evento en el que la protagonista no ha sido ella, sino la actriz María Bravo. La intérprete, conocida por su papel en Belleza y poder, ha sido reconocida de una manera muy especial por la ciudad de Marbella por su labor solidaria en Casa Ángeles, un centro de día que mejora la calidad de vida de los niños con necesidades especiales, así como la de sus familias.

Eva Longoria y María Bravo. (FOTO: GTRES)

La localidad ha querido rendir homenaje a una de sus mejores embajadoras y ha puesto el nombre de la artista en una de sus rotondas. «Se ha convertido en un símbolo claro de inclusión, ayuda y esperanza, sobre todo para esos colectivos más vulnerables y niños con necesidades especiales», dijo Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, en la ceremonia. «Es un modo de devolverte una pequeña parte de lo que le has dado a Marbella, una ciudad que brilla más si cabe gracias a tu trabajo desinteresado, y que tu huella perdure para siempre en este lugar», añadió.

De la misma manera, Eva Longoria -que optó por lucir un vestido estampado verde de la firma Misa Los Ángeles y que complementó con unas sandalias planas con hebillas- no quiso perder la ocasión para aplaudir la labor de su amiga, a la que acompañó en este día tan especial para ella: «Es una inspiración para mí y para cualquier persona y verla recibir reconocimientos como este me da mucha felicidad, porque no hay nadie que se lo merezca más que ella».

Eva Longoria apoya a su amiga, María Bravo, en su homenaje más especial en Marbella. (FOTO: GTRES)

Por su parte, la protagonista de la jornada, visiblemente emocionada tras recordar a sus padres, no dudó en dirigir unas palabras de agradecimiento: «Para mí, Marbella es mi corazón, mi ciudad, donde me siento con paz y te das cuenta de lo bonita que es cuando sales fuera de esta localidad».