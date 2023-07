Ya está aquí el verano, y con él el festival más chic ubicado en Marbella: Starlite. Cada año, en su reciento no solo se pueden ver a los rostros más conocidos del panorama nacional, sino también a los artistas más top a nivel internacional en su escenario. Pero, ¿quién está detrás de este emprendimiento que lleva siendo un rotundo éxito desde hace años? Su nombre es Sandra García-Sanjuán y esta semana ha sido premiada con el Broche de Oro por la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Marbella gracias a impulsar este festival de música que lleva celebrándose desde hace 12 años.

Un sueño cumplido

Además de un personaje que forma parte ya de la crónica social, la fundadora de Starlite ha sido siempre una trabajadora incansable por conseguir su sueño: ser empresaria. Sandra estudió Empresariales, trabajó como reportera y destacó por su labor social, creando la ONG ‘Niños en alegría’ junto a su amiga Alejandra Alemán. Sin embargo, su proyecto más grande fue dar forma a uno de los festivales de música más poderosos de nuestro país. «Lo que hemos conseguido es un ambiente muy sano y familiar, porque aquí puedes encontrarte a los abuelos, a los padres y a los hijos, ya que dependiendo de quién actúe van al concierto, al restaurante, o al lugar de copas. Esa mezcla es lo que permite un ambiente especial», contaba hace unos años para 10 minutos. Una aventura que comenzó con la intención de crear una gala benéfica que pudiera recaudar fondos para numerosas causas, celebrando un concierto antes de evento y otro después, sin saber que esto sería el germen de Starlite.

Una agenda de contactos muy poderosa

La primera vez que su nombré sonó con fuerza en la actualidad fue en 2006, cuando pasó por el altar de la mano del ingeniero de telecomunicaciones, Ignacio Maluquer-Usón. Una boda que contó con numerosos celebrities gracias a la poderosa agenda de contactos de la novia, que por aquel entonces trabajaba siendo la cara visible de Avory Celebrity Access, una agencia de representación.

Gracias a codearse con famosos y rostros de la aristocracia nacional como María Zurita, su emprendimiento en el mundo de las fiestas -continuando con el legado de Gunilla von Bismarck- fue un rotundo éxito. «Viene mucho Froilán, Victoria Federica y Jaime de Marichalar. Asimismo, han venido primos de los Reyes y muchos aristócratas. Pero no necesariamente porque los invitemos, llegan porque les interesa un concierto», reveló para LOC. Esta pasión por ser la anfitriona ideal y hacer de Starlite la casa en la que acoger a su gente, la heredó de su padre, quien le enseñó a tener la casa llena de amistades y, sobre todo, a cuidarlas.

Su vida más personal

Sandra García-Sanjuán es hija de Pedro, cónsul honorario de Chile en Santa Cruz de Terenrife y ex dirigente del CD Tenerife, y de Carmen Machado. Es la primogénita de cinco hermanos: «Somos una familia numerosa. Y una piña. Mi madre tiene 11 hermanos y mi padre, cinco. ¡Imagínate cuando nos juntamos!». Pero, más allá de los lazos sanguíneos, la fundadora de Starlite conoció al que sería el hombre de su vida, Ignacio. Al principio, el ingeniero pensó que era una mujer de negocios frívola, pero todo cambió cuando la conoció.

«Lo más importante en la vida es elegir a la persona que te va a acompañar. Yo le he elegido para que nuestra relación dure toda la vida, pero si por el camino te das cuenta de que eres una desgraciada, una infeliz, cambia el rumbo, no te quedes ahí enganchada. En la vida puedes elegir cómo la canalizas… Yo soy muy introvertida, Ignacio también, él tiene mucha vida interior y a mí eso me interesa, porque me permite aprender de él. Yo tengo una máxima: para amar tienes que admirar. Puede ser muy guapo, pero si no lo admiras, no hay manera, porque hay un momento que te molesta todo», confesó para 10 minutos.