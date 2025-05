A Irene le ha quedado claro que el estampado del pañuelo palestino no solamente es un símbolo de lucha, sino también una verdadera declaración de estilo. Tanto cariño le ha cogido a ese patrón cuadriculado que, no contenta con llevarlo de adorno, ha decidido convertirlo en un accesorio aún más personal: un colgante para su iPhone, porque claro, no podía faltar el toque de burguesa en todo esto. Y ahí está ella, con el pañuelo palestino colgando de su teléfono de última generación, porque en su mundo, la lucha por la justicia social también se vive con un móvil de gama alta en la mano, como buena señora de bien que es. Claro, todo eso mientras se prepara para compartir su “reivindicación” en Instagram.