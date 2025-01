Ana Rosa Quintana ha estallado contra Irene Montero en un enfrentamiento en directo que rápidamente ha captado la atención de los medios de comunicación. La polémica ha surgido después de que la actual secretaria política de Podemos, durante una intervención en el programa Todo es mentira de Cuatro, haya acusado a Quintana de «legitimar» a grupos como Desokupa, especializados en el desalojo de ocupas. Además, Montero ha insinuado que la presentadora de TardeAR tiene intereses personales relacionados con el sector inmobiliario, lo cual, según ella, influye en cómo se tratan ciertos temas en los medios de comunicación y, en concreto, el programa que ella misma presenta. «Está interesada en que la gente crea que el problema de España es la okupación y no la especulación», ha dicho.

Sea como fuere, lo cierto es que la reacción de Ana Rosa Quintana no se ha hecho esperar. Muy enfadada, Quintana ha contestado de forma contundente a las acusaciones de la ex ministra de Igualdad: «¿Pero esta señora quién es?», ha lanzado sin titubeos en su programa. Con esta frase, la periodista ha expresado su sorpresa y rechazo hacia las acusaciones que Montero ha lanzado en su contra. Ana Rosa, quien es una de las figuras más influyentes de la televisión en España, ha aprovechado además la ocasión para defenderse, reiterando que ella no tiene nada que ver con los intereses que Montero le atribuye.

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

En su intervención, Quintana ha dejado claro que el negocio inmobiliario que ella dirige y en el que invierte, es una empresa propia que ha creado y gestionado gracias a su esfuerzo personal, algo que no tiene nada que ver con las acusaciones lanzadas por Irene Montero. «Esto no es un ‘tengo yo unos pisitos…’, que aunque los tuviera y me los hubiera comprado, me los he comprado con mi dinero y con los bancos. Soy accionista de una empresa que se dedica a ese sector, como me dedico al sector de la producción y a otros que tampoco voy a contar. Hay unos que generamos riqueza y empleo, yo, concretamente, más de 500 empleados. Y hay quien se gasta la pasta.», ha comenzado diciendo indignada.

«Pero vamos a ver, ¿esta señora quién es? ¿Por qué se aprovecha? ¿Es aforada para decir lo que le dé la gana en un programa de máxima audiencia», ha añadido Ana Rosa, que ha subrayado que su trabajo y sus decisiones económicas no deberían ser un tema de debate público ni una excusa para atacar su credibilidad. «Esta señora, como alguno otro de su partido, me pone verde en la sede del Congreso de los Diputados donde yo no puedo replicar ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos? ¿Que no haya empresarios? El 80% de los ingresos y de la riqueza de este país es de empresarios. Y el 80% de los trabajadores están contratados por empresarios. Si prefiere Venezuela o Cuba, para ella. Para mí, no», ha dicho.

Esta no es la primera vez que Ana Rosa Quintana ha tenido un enfrentamiento o respuesta directas con políticos en sus programas. En 2021, sin ir más lejos, la presentadora tuvo un intenso enfrentamiento con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras preguntarle sobre la gestión del Ejecutivo frente a la pandemia y las medidas tomadas en los primeros meses de 2020. En la entrevista, Ana Rosa no dudó en hacerle preguntas directas sobre la gestión sanitaria, el impacto económico de las restricciones y las decisiones del Gobierno, destacando las discrepancias con algunas de las decisiones de Sánchez. Ana Rosa cuestionó la falta de respuestas claras por parte del Gobierno sobre cómo planeaba hacer frente a los efectos secundarios de la crisis sanitaria.