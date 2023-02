Si algo caracteriza a Ana Rosa Quintana, además de su profesionalidad frente a las cámaras, eso es que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que cree conveniente. Y así lo ha demostrado una vez más. La maestra de ceremonias del programa que lleva su nombre ha dado el pistoletazo de salida de su emisión con un mensaje directo hacia Pedro Sánchez, que cumpliría los años mañana si este año febrero tuviese 29 días.

«El presidente nació en año bisiesto y aunque no hay 29 de febrero este año, ha recibido un regalo de Vox en forma de moción de censura que es un viaje a ninguna parte», ha dicho, añadiendo que Sánchez utilizará este movimiento a su favor. Además, ha comparado la corrupción con un cuento de Dickens: «Los fantasmas del pasado se han presentado en ropa interior a las puertas de Ferraz. Las imágenes que nos dejaron los ERE y Luis Roldán relacionadas con prostitución, drogas, mariscadas, cenas y tráfico de influencias, se han reencarnado en los fantasmas del presente con el Tito Berni en paños menores sentado en un escaño mientras votaba leyes feministas para abolir la prostitución». Y es que, según Ana Rosa, el presidente pretende «tapar las vergüenzas del partido poniéndose el traje de cazafantasmas del futuro y María Jesús Montero avisa: si descubren más reputados diputados implicados en el Caso Mediador tendrán que entregar el acta en el acto».

Para continuar, la presentadora ha mencionado el Caso Mediador y ha calificado de «boomerang» la moción de censura que «el gobierno ha convertido en arma reversible contra la oposición», pues según ella, Moncloa intentará que la moción camufle los fallos de la ley solo sí es sí y el caso anteriormente mencionado. Una moción de censura que se produce en un momento clave pues, para la presentadora de El programa de Ana Rosa, «el pánico ha llegado a Moncloa en las vísperas del 8M y de las elecciones».

Antes de finalizar su intervención y su particular felicitación a Pedro Sánchez por su no cumpleaños, la maestra de ceremonias de las mañanas de Telecinco ha hecho referencia a la entrevista que Pedro Piqueras ha hecho al presidente del Gobierno, sacando a relucir la polémica de la ley del solo sí es sí: «El presidente la calificó como una buena ley con efectos indeseados de carácter técnico». Ha sido en ese momento cuando ha aprovechado para decir las cifras ofrecidas por el CGPJ: «Esta buena ley, en 5 meses, ha beneficiado al menos a 646 violadores y ha dejado en libertad a 65. Pero no pongamos el foco en los 662 beneficiados, pongamos el foco en las 646 perjudicadas». Una frase con la que ha hecho hincapié en los motivos que Vox tiene para dar este paso al frente: «Eso sí se merece una moción de censura».

Unas palabras que, indudablemente, han recordado a las que Vicente Vallés dedicó al partido liderado por Santiago Abascal hace unas semanas en La Razón, donde no solo hizo un repaso por las polémicas del Gobierno, sino que también señaló que justo después Vox hace algo para ganarse la atención: «Nada hace más feliz a Pedro Sánchez que jugar partidos cuyo resultado victorioso se conoce antes de empezar. Y ahí aparece Vox para darle satisfacción».