Ana Obregón vuelve a ser protagonista de la actualidad por un hecho de gran calado a nivel popular, y no ha sido por los ataques del sujeto de mirada oscura contra el terrible suceso de la pérdida de su hijo, sino que ha sido por la opinión de la actriz y bióloga acerca de la polémica aplicación de la ley ‘solo sí es sí’ creada y aprobada de forma exprés por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de Podemos. Solo cuatro meses de su entrada en vigor, el propio Ejecutivo se ha visto obligado a dar un paso atrás poniendo en marcha una proposición para la modificación de una incomprensible ley que en su aplicación ha dado lugar a que numerosos agresores sexuales condenados y cumpliendo prisión hayan visto su condena aminorada.

Como no podía ser de otro modo, el revuelo respecto a este asunto ha salpicado a numerosas esferas de la opinión pública. Una muy importante es la de las celebridades y rostros conocidos que, como es habitual, también generan opinión entre sus miles de seguidores en las redes sociales. Es el caso de Ana García Obregón quien, lejos de quedarse callada ante la problemática capital generada por esta actuación del Gobierno, ha ido un por uno señalando a los que, para ella, son los verdaderos culpables de que violadores y abusadores condenados estén ya en la calle tras la pasada aprobación de esta ley.

En primer lugar, Obregón se dirigía así a la ministra Montero tras el intento de enmendar el grave error cometido: «¡Qué vergüenza! Irene Montero vete a la calle con los agresores sexuales que has libertado de prisión. Aún esperamos el perdón a las víctimas y tu prepotencia hace sigas elogiando la ley ¡Tú no me representas!».

Lejos de quedarse ahí, la bióloga seguía con su alegato señalando directamente al presidente del Gobierno incluyéndole en su particular lista de culpables de la situación límite que está viviendo muchas víctimas de violación y abuso: «Pedro Sánchez, hace cuatro meses elogiabas la ley. ¡Sois culpables de que los violadores de niños y mujeres estén en la calle!». Seguidamente argumentaba al detalle su exposición, recordando a Sánchez las cifras en las que se ha traducido la correcta aplicación de la ley de jueces de la normativa a la que ellos mismos han dado luz verde: «¿La gran conquista? Pedro Sánchez, ¿320 violadores de niños y mujeres a la calle? Deberías escuchar a los barones socialistas de este país. Te has cargado el socialismo y, de paso, te has cargado a este gran país».

La flamante presentadora de las pasadas campanadas de fin de año cerraba su reflexión recordando a su particular audiencia (de más de un millón de seguidores) lo insuficiente que resulta ahora, bajo su punto de vista, el intento de enmendar por parte de los responsables del particular fiasco judicial la complicada situación : «Y ahora, meses después, para aseguraros el sillón queréis corregirla. Tarde. El daño es irreversible».

Como no podía ser de otro modo, las palabras de la comunicadora han dado la vuelta a la Red y son innumerables los internautas que se están haciendo eco de la opinión de una mujer que sigue alzando alto y claro la voz sin miedo al qué dirán.