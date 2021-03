Irene Montero se ha convertido por unos minutos en una colaboradora más de ‘Sálvame’. Después de tomar partido en la noche del domingo con sus tuits en apoyo a Rocío Carrasco, la ministra de Igualdad ha seguido dando su opinión del documental del que habla media España.

Montero ha mandado desde su despacho un mensaje directo a Rocío Carrasco: «Ha sido valiente por revivir esas experiencias de violencia. Esa revictimización. Es una parte muy dura para las mujeres que viven violencia machista. Nuestra sociedad ha avanzado mucho en este sentido, pero tengo la sensación de que todavía tenemos muy distante cómo es vivir una experiencia de maltrato. Como si fuera algo que puede pasar en otras familias pero no en la tuya».

Carlota Corredera ha entrevista a la mujer de Pablo Iglesias. La presentadora ha querido saber si creía que el caso de presunto maltrato por parte de Antonio David -sobreseído provisionalmente- pueda ser reabierto: «No he tenido la oportunidad de ver la información judicial, así que me vas a permitir que sea muy prudente. Es un archivo provisional y tiene la posibilidad de abrirse. Entiendo que técnicamente sí, pero más no puedo pronunciarme porque no he visto el caso», ha dicho Irene Montero.

Carlota le ha cuestionado sobre aquello que ha fallado en el sistema para que se haya sobreseído esta causa judicial por presuntos malos tratos. A lo que Irene Montero responde: «Somos conscientes de que todavía las puertas de acceso institucional para acceder a la reparación y protección son pequeñas para muchas mujeres. Una mujer tarda 8 años y 8 meses de media en denunciar una situación de violencia machista. El caso de Rocío Carrasco anima a otras mujeres a denunciar su caso para que sepan que otra gente y las instituciones van a estar ahí».

La ministra ha aprovechado su participación en ‘Sálvame’ para hacer campaña de su gestión en esta materia: «Tenemos muchos retos por delante, de ahí que para nosotras lo primero que hicimos tras llegar al Ministerio de Igualdad fue impulsar la ley de garantía integral de la libertad sexual para que todas las formas de violencia contra las mujeres estén reconocidas, para que no haya víctimas de primera y víctimas de segunda. Somos conscientes, también nos lo dicen los organismos internacionales, que llegan a hablar de una justicia patriarcal. Y no es el único caso en el que vemos lo que describías. En los casos de la manada, situaciones en las que se habla de abuso…», explica.

Montero se ha quejado durante su intervención de «un elemento muy importante que es el relato de ‘mala madre’ que se ha hecho en los medios sin conocer su historia». Si bien luego ha dicho que «los medios de comunicación, de forma voluntaria o involuntaria han contribuido a hacer grande los discursos que cuestionan, banalizan o ridiculizan la violencia machista. Pero el documental de ayer es un periodismo que legitima la voz de la mujer contra la violencia machista».

Por último, la ministra ha incidido en el favor que ha hecho Rocío Carrasco a otras mujeres: «Hay un montón de mujeres que pueden sentirse identificadas con su relato o verse reflejadas con algunas de las experiencias que ella cuente (…) nos ocurre por el hecho de ser mujeres, da igual como seas o como sea tu cuerpo. Todas las mujeres pueden ser victimas de violencia de genero», apunta.