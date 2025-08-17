Los tres disgustos que se ha llevado la Reina Letizia durante sus vacaciones en Grecia

La Reina Letizia se ha convertido en uno de los miembros más queridos de la Familia Real. Gracias a su brillante labor en la institución, cada vez son más los que siguen sus pasos de cerca, tanto medios nacionales como internacionales, por eso es prácticamente imposible que pueda ocultar algo. Esto explica el motivo por el que ha salido a la luz el destino de sus vacaciones privadas. Está en Grecia junto al Rey Felipe y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sin embargo, no están siendo unos días fáciles y en LOOK sabemos por qué.

El primer disgusto al que ha tenido que enfrentarse doña Letizia es que toda Europa sabe dónde está disfrutando del verano junto a su familia. La Reina tiene un gran compromiso con el país y pasa parte de sus vacaciones estivales en Mallorca, concretamente en el Palacio de Marivent, para cumplir con la tradición que iniciaron Juan Carlos I y la Reina Sofía. No obstante, la mujer del Rey Felipe también quiere disfrutar de unos días tranquilos, sin presión, en compañía de su familia, por eso intenta que el segundo viaje del verano sea de carácter privado.

La Reina Letizia con sus hijas en Marivent. (Foto: Gtres)

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no es extraño pensar que la Reina Letizia se haya disgustado al conocer que el «secreto» de sus vacaciones ha quedado al descubierto. Algunos medios holandeses van más allá y defienden que nuestros Reyes están con el rey Guillermo y con Máxima de Holanda en la isla de Spetses, pues habrían aceptado una invitación para pasar unos días en la villa que estos últimos tienen en la isla griega. Aunque es una teoría extendida, lo cierto es que no hay datos que lo confirmen.

El estado de salud de Jaime Anglada

Poco después de que el Rey Felipe y su mujer dejasen Mallorca recibieron una triste noticia: su amigo Jaime Anglada, cuya mujer tiene una relación fantástica con la Reina, fue atropellado en la isla. Este accidente le llevó directo a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Son Espases, donde ha sido operado de urgencia. El diario Última hora sostiene que, después de todo, se encuentra «estable dentro de la gravedad», pero de momento debe seguir bajo vigilancia.

Jaime Anglada en una actuación en Madrid. (Foto: Gtres)

Según los datos que plantea el citado medio, la evolución del cantante después de la operación «es satisfactoria, sin complicaciones inmediatas». Sin duda, este suceso ha teñido de negro el viaje de Sus Majestades a Grecia. Diversas fuentes sostienen que los Reyes no han ido a visitar a Anglada porque está en la UCI y no podrían verle, pero están en contacto permanente con sus familiares y amigos. Tal y como hemos indicado, doña Letizia es amiga de Pilar Aguiló, la mujer del artista, así que tiene una oportunidad perfecta para estar al tanto de todo.

El programa Y ahora Sonsoles ha hablado con Julián Aguirre, amigo de Anglada, quien ha dado el último parte: «Le están despertando poco a poco, haciéndole preguntas muy obvias como hasta cuántos hijos tiene». Por el momento, habrá que esperar y lo único que está confirmado es que Jaime está en buenas manos.

Los incendios del verano

El Rey Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La filtración del destino de sus vacaciones y el accidente de Jaime Anglada no han sido los únicos obstáculos con los que se han encontrado los Reyes durante su descanso estival. Por desgracia, en España se ha desatado una oleada de incendios que ha acorralado al país y ya hay tres víctimas mortales. Orense y León son algunas de las zonas más afectadas, pero la lista es muy extensa.

La Reina Sofía, a través de su fundación, ha donado 50.000 euros para ayudar a los damnificados y reparar los daños y los Reyes Felipe y Letizia han interrumpido sus vacaciones para ponerse en contacto con los presidentes de las regiones que están en alerta, gesto que ha sido muy bien recibido. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, ha escrito en sus redes sociales: «Agradezco al Rey su solidaridad por los incendios y su apoyo a todos los que luchan contra el fuego. Me ha transmitido su pesar por el voluntario fallecido y su cariño a las personas que atraviesan momentos tan duros».

Como vemos, no están siendo unos días fáciles para Sus Majestades, quienes ya han preparado su hoja de ruta. Siempre han demostrado estar al lado del pueblo y en esta ocasión han hecho exactamente lo mismo.