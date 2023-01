El duelo de Ana Obregón y Anne Igartiburu en las Campanadas 2022

El 2023 no ha podido empezar de mejor manera. Cristina Pedroche ha vuelto a dejar boquiabierta a la audiencia con su look -en el que su incipiente barriguita de embarazada ha acaparado toda la atención, mientras que Anne Igartiburu y Ana Obregón han hecho, sin quererlo, su propio duelo. Era hace unas semanas cuando se daba a conocer que, después de 17 años al frente de las Campanadas de TVE, Anne quedaba fuera del esquema de fin de año de la cadena. Mientras tanto, la intérprete de Ana y los siete volvería a repetir experiencia, esta vez de la mano de Los Morancos. Lo que nadie se esperaba es que, a escasas horas de celebrarse la Nochevieja, los planes de Igartiburu dieran un giro de 180 grados. La presentadora optaba por tomarse la revancha por su mano y fichaba por Ibai Llanos y Twitch para presentar las Campanadas junto a Ramón García. Una noche en la que ambas han acaparado toda la atención, aunque haya tenido que ser por separado.

Obregón se ha despedido de uno de los años más complicados de su vida. Todavía en duelo por la muerte de su hijo, Aless Lequio, la presentadora tenía que hacer frente a la pérdida de sus padres. Un duro varapalo que ha hecho mella en su vida, por lo que las Campanadas esta vez eran de lo más significativas. Como ya acostumbra a hacer, la televisiva se ha enfundado en un vestido blanco -color de luto en otras celebraciones- obra de Rubén Hernández. Se trata de un estilismo con incrustaciones de micro pailletes, escote corazón y sobrecola, inspirado en los años 50.

Esta vez, al igual que hizo hace dos años, la presentadora ha querido aprovechar la oportunidad para mandar un mensaje a los tres pilares fundamentales que ya no están junto a ella. “No puedo dejar de decir una cosa. Sé que en este momento hay tres personas que me están viendo desde un sitio privilegiado. Son las personas que más quiero en el mundo. Son mi padre, mi madre y mi hijo. Desde hace casi tres décadas, he tenido la suerte de estar en este balcón y siempre mandar un besito a casa. Hoy, si me perdonáis, quiero mandarles un beso. Un beso al cielo”, ha dicho con lágrimas en los ojos.

Por su parte, Igartiburu no ha defraudado. Cuando nadie esperaba que la televisiva se pusiera al frente de las Campanadas de 2022, Ibai Llanos ha conseguido recuperar a uno de los dúos más icónicos de la televisión. Y, como no podía ser de otra manera, para este día tan especial, Anne ha vuelto a confiar en el color rojo, el que lleva luciendo durante 17 años para dar la bienvenida al año. Sin embargo, ha roto la traición de lucir un diseño de Lorenzo Capriles para confiar en el diseñador Alejandro de Miguel, quien ha querido mantener el tradicional estilo de la presentadora, con un tándem de rojo y brillo. Así, Igartiburu se ha enfundado en un dos piezas compuesto por una blazer cruzada y unos pantalones de pinzas. Y es que, aunque finalmente la televisiva ha salido bien parada de la situación, a Lorenzo Caprile no le ha ocurrido lo mismo, puesto que para él también era una tradición diseñar un vestido para su amiga en este día tan especial. “Cuesta mucho crear una marca, era como la Nochevieja con Anne y su vestido rojo de Caprile. Las tradiciones cuesta mucho levantarlas y que terminen así pues me ha dado mucha pena”, dijo hace apenas unos días.