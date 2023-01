Cristina Pedroche, perfecta ‘paloma de la paz’ para dar la bienvenida al 2023

El 2023 ha llegado, y como no podía ser de otra manera, Cristina Pedroche ha vuelto a convertirse en la gran protagonista de la noche. La de Vallecas lleva desde el 2014 creando la máxima expectación en torno a sus looks para dar la bienvenida al Año Nuevo en Antena 3, razón por la que ya se ha convertido en toda una tradición pasar la Nochevieja junto a la cadena en cuestión para conocer, de primera mano, cuál ha sido el atuendo escogido por la esposa de Dabiz Muñoz en la que ya se ha coronado como su noche más especial del año, sobre todo teniendo en cuenta que hace unos días salía a la luz su embarazo -y tan solo ayer lo confirmaba ella misma-, además de dejar entrever que utilizaría el bodypainting para esta misma cita.

Era de esperar que la presentadora, nuevamente, no dejaría pasar la oportunidad de dar de qué hablar a la audiencia, y vaya si lo ha conseguido. Pese a haber llevado durante toda la velada una abultada tienda de campaña de Pakistán en color crema que simbolizaba un saco con un sinfín de cosas «a sus espaldas», ha sido en torno a las 23:50 horas del 31 de diciembre de 2022 cuando la comunicadora ha mostrado a los miles de espectadores del país su verdadero outfit escogido para recibir, por todo lo alto, un 2023 que probablemente espere que le traiga muchas alegrías. Para ello, Cristina ha apostado por una maxi falda transparente a juego con un top en forma de paloma que simboliza la paz, muy acorde con su mensaje y bajo el sello de Íñigo Garaizabal y Jacinto de Manuel, diseño con el que dejaba ver su tripa de embarazada.

En una noche tan destacada en todos los rincones del planeta, Pedroche ha querido dedicar su discurso a los refugiados, teniendo en cuenta especialmente la guerra de Ucrania. Entre tanto, y como ya es habitual, su compañero Alberto Chicote ha permanecido expectante a su lado, visiblemente orgulloso de las palabras que estaba pronunciando su compañera y sin querer quitar ni un ápice de protagonismo a su look, el cual ya forma parte de una historia que está a punto de cumplir una década en la pantalla.

De esta manera, la colaboradora se ha vuelto a coronar como una de las figuras más destacadas de la Navidad dentro de nuestras fronteras. Una velada en la que, como no podía ser de otra manera, ha estado acompañada de su marido y chef, para el que este 2022 acaba de la mejor de las maneras al haberse proclamado, por segundo año consecutivo, como el mejor chef del mundo, alzándose con el primer puesto de la lista The Best Chef Awards. Un logro en el que su esposa estuvo presente en todo momento, demostrando una vez más haber formado uno de los tándem más consolidados a nivel nacional.

Pero lo cierto es que, sea como fuere, Cristina es la gran protagonista de la Nochevieja desde hace casi diez años, y no es para menos. La vallecana nunca ha pasado desapercibida en la última noche del año, haciendo gala de su atrevimiento y espontaneidad y reflejándolos en sus distintos looks, los cuales tienen un significado que va más allá de lo meramente aparente. En esta última cita no iba a ser menos, y con ella precisamente comienza la cuenta atrás para las Campanadas 2023/24, en las cuales probablemente Antena 3 vuelva a contar con su gran estrella.