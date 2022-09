El día 20 de septiembre ha pasado a estar marcado en el calendario de Dabiz Muñoz como uno de los días más especiales del año, y no es para menos. Ha sido durante esta misma jornada cuando el cocinero se ha proclamado, por segundo año consecutivo, como el mejor chef del mundo, alzándose con el primer puesto de la lista The Best Chef Awards. Un logro que, como no podía ser de otra manera, ha conquistado con la presencia de su compañera de vida, Cristina Pedroche.

En torno a las 19:00 horas de la tarde, muchos han sido los profesionales de los fogones que se han reunido en la capital, convertida en sede de la edición del 2022 de este galardón, para saber de primera mano quién sería el afortunado y premiado. Ha sido concretamente la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, la que ha acogido un evento de tal calibre que ha llevado a Dabiz Muñoz hasta el más absoluto estrellato por su impecable labor en las cocinas en las que está presente. De esta manera, el chef ha revalidado un título que ya consiguió en 2021 gracias a su papel en DiverXO, sumándose además en estos doce meses los trofeos al mejor restaurante de Madrid y el de mejor chef votado por profesionales.

Como no podía ser de otra manera, ha sido Cristina Pedroche quien ha ido narrando cada momento de la gala en el que su pareja se convertía en el gran protagonista, culminando este minutado con una storie de lo más romántica: “Estoy en una nube. Mejor chef del mundo por segundo año consecutivo”, escribía, mencionando al cocinero y dejando entrever que está muy orgullosa de formar parte de este sueño culinario. Algo muy similar a lo que ha hecho en vivo y en directo el cocinero, haciendo referencia a su esposa como un apoyo imprescindible, y cómo no, a todo el equipo que ha subido junto a él al escenario y que son igualmente “culpables” de todo lo vivido durante el día de hoy.

Ya en el photocall previo al evento, la pareja ha posado en solitario y con la mirada puesta en las próximas horas, las cuales estarían cargadas de felicidad para ellos. En primer lugar lo ha hecho la influencer, ataviada con un conjunto de dos piezas y mucho brilli brilli compuesto por un top de tirantes y un pantalón tipo jogger, los cuales ha combinado con unas sandalias y un recogido lateral con una parte del flequillo fuera. Por otro lado, y haciendo gala de su humor, Dabiz Muñoz también ha pisado la alfombra roja con un look en total black y un estilo desenfadado, dejando los nervios fuera para disfrutar de una velada gracias a la que va a empezar una nueva temporada con muy buen pie y la mayor de las energías.