Rocío Osorno pisa fuerte con este vestido de Asos mientras se adapta a la vida en Madrid

Rocío Osorno tiene el vestido de Asos que estás deseando tener en tu armario se adapta a la perfección la vida en Madrid. La influencer ha triunfado con una prenda de esas con las que no podrás dejar de querer ponerte. La capacidad de Osorno de descubrir todo tipo de prendas y complementos en tiendas low cost es enorme. Asos es una de las tiendas online de cabecera en la que hemos descubierto uno de los vestidos más bonitos para el otoño y se vende por mucho menos de lo que parece.

Asos tiene el vestido de Rocío Osorno con el que pisar fuerte este otoño

Asos es una tienda online donde podemos encontrar todo lo que necesita nuestro armario a buen precio. A un solo clic y a la velocidad de la luz conseguiremos un elemento que realmente acabará siendo el que marcará la diferencia. Una pieza básica para lograr un estilismo de 10 a buen precio.

Invertir en un vestido como el de Rocío Osorno es todo un acierto. En estos tiempos que corren buscamos prendas de esas que nos puedan servir para más de una ocasión. En este caso tendremos vestido para una cena con amigos, ir a la oficina o hasta para una boda bautizo o comunión.

El hecho de que sea cut out es siempre una buena opción para darle a nuestro look un toque a la última moda. Podremos lucir un vestidazo que nos estilizará al máximo esta temporada. Rocío Osorno nos enseña cómo queda uno de los vestidos más bonitos de la colección de Asos, una buena opción que no podemos dejar escapar.

El vestido midi negro bordado con aberturas e inserto de encaje premium de ASOS DESIGN es uno de los mejor valorados por las expertas en moda. Tiene esos detalles que son espectaculares con unos bordados que parecen hechos a mano que acabarán siendo los que marquen la diferencia.

Las mangas abullonadas sumadas a un largo midi hacen de este vestido un acierto para casi cualquier ocasión y todo el año. Podemos llevarlo este otoño, pero también la primavera que viene o incluso el verano. Una alternativa para lucir un vestidazo de esos que pueden acabar siendo el fondo de armario perfecto.

Asos vende el vestido de Rocío Osorno por un precio que sorprenderá, solo 84,99 euros, desde la talla 32 hasta la 46 podemos hacernos con este básico para recorrer Madrid con mucho estilo.