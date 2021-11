Estamos en pleno otoño y apetece más que nunca llevar jersey, por lo que si estás buscando entre los mejores, ya os ofrecimos hace poco una buena selección entre lo nuevo de Stradivarius, pero queremos ayudaros a que encontréis más opciones y en esta ocasión nos fijamos en Asos que además de jerséis cuenta con prendas ideales para esta temporada y de hecho, hemos dado con un look de Asos que además está rebajado y que seguro querrás ponerte a diario.

El look de Asos rebajado que querrás ponerte a diario

Aunque los looks de día son relativamente fáciles de conseguir, a veces nos levantamos sin inspiración y no sabemos qué ponernos o queremos comprar ropa nueva pero nada nos convence. Si ese es tu caso, no debes preocuparte porque tenemos para ti un look que encontrarás en Asos y que seguro que te va a parecer, el mejor estilismo que puedas llevar en lo que queda de otoño.

Un look perfecto para protegerte del frío y también, ideal para vestir con algunas de las últimas tendencias de moda, que además está rebajado si tenemos en cuenta que el 80% de las prendas que lo conforman cuentan con una importante descuento.

El look está formado por un jersey en color gris, contando además con detalle de volantes. Un tipo de jersey que es quizás uno de los que más se van a llevar esta temporada y que venden en Asos (aunque perteneciente a la firma JDY) por un precio de 29,99 euros.

Para combinar, podemos elegir unos tejanos y en concreto, nos encantan los vaqueros de estilo «mom fit» en azul claro, como los que veis también en la imagen de la firma Noisy May Tall que Asos nos venden rebajados por 26, 20 euros. Un tipo de vaquero que estiliza mucho más y que al ser alto, quedará perfecto con el jersey elegido.

En cuanto a calzado, nada como unas deportivas, que son lo más cómodo y lo mejor para un look de jersey+vaquero. En concreto, nuestra apuesta son las zapatillas de la firma London Rebel, de corte ancho y con un estilo «vintage» que también arrasa actualmente.

Y no nos olvidamos del bolso. Nuestro look ganador de Asos se completa con la mochila en color marrón tostado y con efecto «animal print» de cocodrilo de la firma Claudia Canova a la que Asos aplica un descuento de más del 70% por lo que podremos comprarla por solo 17, 45 euros.