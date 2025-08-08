Soy diseñadora de interiores y estas son las cosas que jamás pondría en mi casa

A todos nos gusta ver como nuestro piso o casa va cambiando con los años. Sin embargo a veces es complicado hacer mejoras, incluso cuando se trata de la decoración o de cambiar elementos puntuales y acabamos teniendo la misma bañera siempre o es complicado cambiar el suelo. Sin embargo, teniendo un presupuesto claro todos esos cambios pueden ser más que factibles y más si seguimos los consejos de una diseñadora de interiores, que ha revelado lo que más se lleva actualmente. De este modo, gastarás sabiendo que lo que compras y cambias tiene mucho estilo.

Su nombre de usuaria es @youngdesignqueen1, y en el vídeo que ha hecho para TikTok ha mostrado cosas que ella nunca pondría en su casa, dando además una alternativa que resulta más bonita y novedosa. De este modo, a través de varias fotos explica por qué algunos detalles hacen que un baño, una sala o un closet pasen de modernos a anticuados en cuestión de segundos. No habla de gastar más, sino de elegir mejor. Pequeños cambios que elevan el espacio, así que toma nota que te los contamos todos a continuación.

Las cosas que jamás pondría en su casa una diseñadora de interiores

Si estás pensando en renovar algo en casa o simplemente quieres mantenerte al día, toma nota de estas recomendaciones. Algunas pueden parecer obvias, pero otras sorprenden y mucho. Y lo mejor de todo es que casi todas se pueden aplicar con un presupuesto razonable.

Nada de tinas empotradas

La primera en la lista de esta diseñadora de interiores, son las clásicas tinas empotradas, que suelen estar siempre encajadas entre tres muros o rodeadas de azulejo. Puede que en los 90 o comienzos de los 2000, cuando se buscaba aprovechar al máximo el espacio fueran tendencia pero ahora están desfasadas y según la diseñadora «hacen que el baño se vea pesado, antiguo y sin estilo».

¿La solución? Cambiarlas por una tina independiente, de esas que parecen sacadas de un hotel de diseño. También las de esquina funcionan bien si hay poco espacio. Dan una sensación de ligereza visual, aportan personalidad y convierten la bañera en un elemento decorativo más. Y no necesariamente tienen que ser carísimas: hoy en día hay opciones para todos los bolsillos.

Repisas de alambre en el vestidor

Seguro has visto o incluso tienes en casa esas repisas de alambre blancas en el armario. Son muy comunes en construcciones estándar, especialmente en viviendas construidas en serie. El problema, según la diseñadora, es que «se ven baratas, desordenadas y no aportan nada al diseño».

Además, no son tan prácticas como parecen. Los objetos pequeños se caen, la ropa se engancha y todo da la sensación de estar a la vista. Ella recomienda sustituirlas por estructuras de madera o gabinetes cerrados, que dan un aspecto mucho más elegante, protegen mejor la ropa y ayudan a mantener el orden.

Suelos oscuros y brillantes

Durante un tiempo estuvieron de moda los suelos oscuros con brillo, ya que daban sensación de lujo pero a cambio, exigen mucho mantenimiento. «Se rayan con mirarlos, cualquier huella queda marcada y el polvo es imposible de disimular», explica la diseñadora.

Su propuesta es la de optar por madera clara, tonos naturales o acabados mate. No solo aportan más luz a la estancia, sino que visualmente amplían el espacio, se limpian con más facilidad y combinan con estilos muy distintos.

Cambia ya esa ducha antigua

Otra cosa que ella no perdonaría en su casa: una ducha sin presión o con cabezal de hace 15 años. Si el chorro apenas sale o sale mal repartido, la experiencia se vuelve frustrante y poco eficiente. Y si además el diseño es de esos cromados básicos de toda la vida, menos aún.

Lo ideal, dice, es usar una ducha moderna con filtro incorporado. ¿Por qué el filtro? Porque mejora la calidad del agua, elimina impurezas y, además, ayuda a que la piel y el pelo se mantengan más sanos. Recomienda los modelos de Afina, que se pueden conseguir fácilmente en Amazon.

Adiós al cromo brillante en los baños

Las barras de toalla cromadas también aparecen en su lista de prohibidos. “Gritan casa genérica del 2007”, afirma en su vídeo. Así que aunque fueron lo más durante años, hoy han quedado relegadas a los baños sin renovar. Si estás pensando en actualizar ese espacio, cambiar estos detalles es un buen punto de partida.

¿Las mejores alternativas? Níquel cepillado, negro mate o latón envejecido. Todos estos acabados aportan un toque cálido, elegante y mucho más actual. No necesitas hacer una gran obra para transformar el baño: a veces, solo cambiando los accesorios, ya parece otro.

Ahora ya sabes lo que es básico que cambies en casa. A veces nos obsesionamos con hacer reformas grandes, pero la verdad es que no siempre hace falta. Cambiar un par de detalles que ya no encajan (porque envejecen la casa o porque nunca funcionaron del todo) puede ser más que suficiente para comprobar como el aspecto de nuestro hogar cambia por completo.