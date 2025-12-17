Cervezas de bodega efímeras y Fugaces, nuevo proyecto de Hijos de Rivera

Hijos de Rivera da un paso más en la innovación cervecera con el lanzamiento de Fugaces, su proyecto de Cerveza de Bodega, que pone en valor la autenticidad de sus cervezas sin pasteurizar, recién salidas de fábrica.

Fugaces ofrece una experiencia única, ya que cada mes estarán disponibles tanques de 225 litros de cerveza efímera en 12 locales de ciudades como Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Viveiro, Gijón, Donostia, Berriozar, Madrid y Badajoz. Cada receta es limitada y no tendrá reposición, lo que convierte cada cerveza en una oportunidad exclusiva para los amantes de la misma.

La primera propuesta de la serie será la Estrella de Navidad, una receta que hasta ahora solo podría disfrutarse bajo regalo y que podrá probarse por primera vez en estos locales. Como cada año, la receta se renueva combinando malta Pilsen de cebada cultivada en Galicia y lúpulos gallegos con un toque navideño de jengibre, reflejando el saber hacer, creatividad e innovación de los maestros cerveceros. Su color castaño oscuro con reflejos rojizos y su espuma beige y compacta anticipan una cerveza con carácter. En nariz aparecen notas de malta oscura ligeramente dulzona, matices de fruta madura y un toque especiado. En boca, el jengibre aporta un ligero calor que prolonga el trago sin resultar picante, haciendo de esta receta una propuesta perfecta para disfrutar en su formato bodega durante estas fiestas.

El proyecto continuará a lo largo del próximo año con nuevas recetas que sorprenderán a los consumidores. Lupia, Red Vintage, Black Coupage o Rivera Reposada, entre otras, estarán disponibles en su versión más fugaz y exclusiva.

Con Fugaces, Hijos de Rivera refuerza su vocación de servicio a los clientes de Cerveza de Bodega y su espíritu artesano, acercando recetas únicas en un formato que marca la diferencia. La Cerveza de Bodega se sirve sin pasteurizar y viaja siempre en frío desde la fábrica hasta el local, lo que permite preservar todos sus aromas y matices. Además, al no utilizar envase, reduce su impacto ambiental y se presenta como una alternativa más sostenible.

Este proyecto pone en valor un modelo que ya está presente en más de 2.000 locales de España, donde los consumidores pueden disfrutar de Cerveza de Bodega Estrella Galicia y 1906 en su mejor versión. Con Fugaces, la compañía amplía este compromiso ofreciendo nuevas propuestas efímeras que muestran todo el potencial del formato bodega.

Locales donde estará disponible el tanque de Estrella de Navidad:

La Porchaba, Calle Oporto 11, A, Vigo

Pits, Calle García Olloqui 1, Izq, Vigo

Sampaio Matogrande, Calle Enrique Mariñas Romero 2, Bis, A Coruña

La Galiciana, Calle Gómez Ulla 1, Santiago de Compostela

Ho Gruf, Plaza Campo Castelo 30, Lugo

La Conservera, Calle Lavandeiras s/n, Celeiro (Viveiro)

Lúpulo, Avenida del Molinón S4, Gijón

Campus Rugby, Paseo Bera Bera 210, Donostia

Garrison, Plaza República Saharaui 13, Berriozar

Catalina Chamberí, Plaza Chamberí 2, Madrid

3 Campanas, Plaza de la Soledad 11, Badajoz

Tita Rivera Vigo, Plaza Compostela 17, Vigo

Cuatro Caminos, Calle Concepción Arenal 10, A Coruña

Ficha Técnica