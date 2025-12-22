Los 7 pueblos más bonitos de Málaga que no te puedes perder

Mucho más que sol y playa, la provincia de Málaga cuenta con una lista de pueblos sencillamente espectaculares, de los que no podrás evitar enamorarte, ideal para visitar no solo en verano, sino en cualquier época del año.

Son pueblos con un encanto especial, donde el tiempo parece ir a otro ritmo, la gastronomía mantiene la esencia tradicional y el paisaje sorprende en cada curva. Y no todos ellos se encuentran en la Costa del Sol.

Un destino infalible para cualquier plan que tengas entre manos, te traemos nuestra particular selección de los siete de los pueblos más bonitos de Málaga que merecen una visita; desde pueblos blancos encaramados en la sierra, hasta joyas históricas junto al mar.

7 pueblos de la provincia de Málaga que sí o sí tienes que visitar

1. Ronda

Ronda es uno de los pueblos más icónicos de Andalucía. Su famoso Puente Nuevo, que se alza sobre el impresionante Tajo de Ronda, ofrece una de las vistas más espectaculares de la provincia. Pasear por su casco histórico, visitar la plaza de toros o recorrer sus miradores es una experiencia que combina historia, naturaleza y arquitectura.

Llegar en coche permite disfrutar del trayecto por la Serranía de Ronda y detenerse en miradores y pequeños pueblos cercanos que enriquecen aún más la visita.

2. Frigiliana

Considerado uno de los pueblos blancos más bonitos de España, Frigiliana enamora con sus calles empedradas, fachadas blancas y macetas de colores. Situado en la comarca de la Axarquía, combina herencia morisca con un ambiente tranquilo y muy cuidado.

Su cercanía a Nerja lo convierte en una excursión perfecta de medio día, aunque lo ideal es recorrerlo sin prisas y perderte por sus cuestas y plazas sin tener que mirar el reloj.

3. Mijas Pueblo

Mijas Pueblo es un clásico que nunca defrauda. Situado en la ladera de la sierra y con vistas al Mediterráneo, destaca por su casco histórico, sus pequeñas tiendas de artesanía y sus miradores naturales.

Aunque está bien comunicado, tener tu propio coche te permitirá combinar la visita con otras zonas cercanas del interior o incluso bajar a las playas de Mijas Costa en el mismo día. Tú decides.

4. Setenil de las Bodegas

Setenil es un pueblo único por su arquitectura integrada en la roca. Algunas de sus casas están literalmente construidas bajo enormes formaciones rocosas, creando calles tan singulares como la famosa Calle Cuevas del Sol.

Se encuentra al norte de la provincia, y es uno de esos pueblos que sorprenden incluso a los viajeros más experimentados. De hecho, aunque ya lo hayas visitado con anterioridad, no dejará de conquistarte. En nuestra opinión, el coche resulta casi imprescindible para llegar cómodamente y enlazar la visita con Ronda o Zahara de la Sierra.

5. Casares

Casares se alza sobre una colina, con un perfil blanco que destaca entre el verde de la montaña. Su trazado urbano, de origen árabe, invita a caminar sin rumbo fijo y descubrir rincones llenos de historia.

Además de su belleza, Casares es conocido por su entorno natural, ideal para quienes buscan combinar turismo rural, senderismo y gastronomía tradicional.

6. Antequera

Antequera es uno de los grandes tesoros históricos de Málaga. Su patrimonio incluye monumentos como la Alcazaba, la Colegiata de Santa María y, muy cerca, el Paraje Natural del Torcal, famoso por sus formaciones kársticas.

Gracias a su estratégica ubicación, es un excelente punto de partida para recorrer el interior de la provincia, algo que se aprovecha mucho mejor viajando en coche.

7. Nerja

Aunque es más conocida por su costa, Nerja conserva un encanto especial que la convierte en uno de los pueblos más visitados de Málaga. El Balcón de Europa ofrece vistas espectaculares al mar, y su casco antiguo combina ambiente local con una amplia oferta cultural y gastronómica.

Además, desde Nerja se puede acceder fácilmente a calas, acantilados y rutas naturales, posicionándose como uno de los destinos más turísticas de la zona oriental de la provincia.

