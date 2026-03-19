Un diputado de Más Madrid celebra que «afortunadamente, cada vez hay menos presos de ETA en la cárcel»

El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca se ha descolgado este jueves con una férrea defensa de la liberación de los presos etarras durante una intervención en la Asamblea de Madrid. Martínez Abarca ha celebrado que «afortunadamente, afortunadamente van saliendo, cada vez hay menos presos de ETA en las cárceles. Y saben por qué, porque hace muchísimo de esos atentados. El último atentado en España con resultado de muerte fue hace 17 años». Este diputado, que anteriormente militó en Podemos, culminó su intervención con esta sentencia: «El día que no quede ningún terrorista en la calle -titubeó-, en la cárcel, será una victoria de la democracia».

Martínez Abarca hizo esta celebración de la excarcelación de terroristas etarras durante el debate de una Proposición No de Ley que presentó el Partido Popular para pedir explicaciones al Gobierno central de Pedro Sánchez por los beneficios penitenciarios a los presos de la bbanda terrorista. El diputado de extrema izquierda calificó de «infame» esa propuesta, que «no debería tener lugar en una cámara democrática».

No es la primera vez que Martínez Abarca fantasea con la salida a la calle de los terroristas etarras. Hace siete años, cuando ya estaba por la Asamblea de Madrid, dio rienda suelta a su particular humor haciendo chistes con el terrorismo de ETA con ánimo de cargar contra Isabel Díaz Ayuso. «Hoy necesitaba hacer la compra. Pero de repente he pensado ¿y si resulta que han puesto a un etarra de frutero? Y aquí me he quedado en el sofá con la mantita», espetó Martínez Abarca.

Desde que el Ejecutivo socialista cedió al Gobierno nacionalista vasco las competencias de prisiones, han sido excarcelados 40 terroristas etarras, 111 han recibido el tercer grado y otros 30 han sido beneficiados al aplicárseles el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, medida que en principio tenía un carácter excepcional.