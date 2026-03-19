Aviso especial de la AEMET por lo que llega con la borrasca Therese: estas son las zonas de España que no se van a salvar

Estas son las zonas de España que no se van a salvar, el aviso especial de la AEMET por lo que llega con la borrasca Therese. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días. Estaremos a punto de entrar en una primavera que parece que nos acerca cada vez más en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos.

Un giro importante que podría acabar siendo el que nos golpeará con más fuerza en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Este tipo de fenómenos que aparecen de la nada, pueden tirar por tierra este periodo de buen tiempo que hemos tenido hasta la fecha.Es hora de conocer lo que nos está esperando en unos días en los que podremos empezar a tener en consideración una previsión del tiempo en el que todo puede acabar siendo esencial.

La AEMET lanza un aviso especial por lo que llega con la borrasca Therese

La borrasca Therese puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que deberemos empezar a prepararnos para los cambios. Vamos a ver llegar un giro importante de guion en estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Es hora de conocer lo que nos está esperando en estos días en los que realmente cada detalle contará de una forma muy distinta. Es hora de conseguir este cambio que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver a estas alturas del año.

La nieve y el frío harán acto de presencia en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Por lo que, tocará poner en práctica algunas situaciones que quizás hasta ahora no sabíamos. Es hora de poner en práctica este tipo de elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar en breve. A las puertas del fin de semana lo que nos espera es un marcado cambio de ciclo que puede empezar a notarse en breve.

Estas son las zonas de España que no se van a salvar

La AEMET lanza un comunicado que puede cambiarlo todo, sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que ser esencial, en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Este cambio de ciclo puede acabar siendo más intenso de lo que nos imaginaríamos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Durante el día de ayer se produjo la formación de la baja fría aislada Therese al oeste de la Península Ibérica, que tenderá a profundizarse a lo largo del día de hoy, provocando un episodio de tiempo adverso durante los próximos días en el archipiélago canario. A partir de mañana, el centro de la borrasca se acercará al archipiélago favoreciendo el paso de sucesivos frentes. Se producirá una intensificación del viento que darán lugar a rachas muy fuertes se componente oeste, que podrían ocasionar la caída de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras. En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se intensifiquen a partir de mañana, con la posibilidad de que sean de carácter fuerte, o muy fuerte, y persistentes en las islas de mayor relieve. Durante todo el episodio, es posible que se superen los 300 mm en puntos de La Palma y Tenerife, lo que podría provocar crecidas en barrancos e inundaciones locales en zonas bajas, así como deslizamientos de tierra que podrían afectar a vías de comunicación. También se espera temporal marítimo con mar combinada que aumentará a partir del día de hoy con olas que superarán los 4 metros. Mañana, jueves 19, el centro de Therese se situará al noroeste del archipiélago, lo que se traducirá en un giro e intensificación del viento a oeste y suroeste. Se espera que las rachas superen los 90 km/h en cumbres, medianías y vertientes expuestas de las islas, y los 70 km/h en el resto».

Siguiendo con la misma explicación: «También se generalizarán los fenómenos costeros, con temporal marítimo significativo y olas superiores a 5 metros en el oeste y sur de La Palma, y en El Hierro. Respecto a las precipitaciones, un sistema frontal atravesará el archipiélago de oeste a este, dando lugar a chubascos que pueden ser fuertes en las islas occidentales y sur de Gran Canaria, y de carácter persistente en cumbres, medianías y en las vertientes orientadas al suroeste; sin descartar que vayan acompañadas de tormenta. La cota de nieve descenderá hasta los 1800 – 1900 metros, esperándose acumulados significativos en cumbres de La Palma y Tenerife. Durante el viernes 20, el sistema frontal terminará de atravesar el archipiélago, extendiéndose las precipitaciones a las islas orientales. No se descarta que continúen siendo de carácter fuerte y persistente en el sur de Gran Canaria durante la primera mitad del día. Por otro lado, tras el frente del día anterior, una nueva banda frontal propiciará un nuevo aumento de la inestabilidad, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas en las islas occidentales y que pueden ser localmente fuertes y persistentes en las vertientes sur y oeste de La Palma y Tenerife. También se espera que continúen las rachas de viento muy fuertes del suroeste, con probabilidad de superarse los 90 km/h en cumbres y zonas a sotavento de las islas de mayor relieve. Además, el temporal marítimo continuará con olas superiores a 4 metros. Esta situación de tiempo adverso e inestable, aun con cierta incertidumbre, se mantendría durante el fin de semana, con el paso de nuevas bandas de precipitación en el entorno del archipiélago. El escenario más probable es que las precipitaciones continúen, y que sean persistentes en medianías, cumbres y vertientes suroeste de las islas de mayor relieve. El viento seguiría soplando del suroeste durante el sábado, con posibles rachas muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste, así como en zonas altas. Durante el domingo 22, el viento tendería a ir amainando, sin descartar la posibilidad de que se produzcan rachas muy fuertes en litorales expuestos entre canales de islas, y cumbres».