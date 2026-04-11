Marlaska deja 4 municipios sin guardias civiles para que hagan de vigilantes de seguridad

La Guardia Civil retira a diario tres patrullas de Seguridad Ciudadana de Córdoba para que vigilen una instalación que corresponde al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente. Se trata del aeropuerto, cuya vigilancia perimetral deben realizarla vigilantes de seguridad privada. Más aún, esta decisión supone dejar a cuatro municipios de Córdoba sin la única patrulla.

Esta situación se produce desde el pasado 9 de febrero. La orden fue dada a los agentes del núcleo operativo de Córdoba, que comprende Córdoba, Villafranca, Cerro Muriano y Adamuz.

Fuentes policiales consultadas por OKDIARIO están indignadas con esta medida. «Es absurda», denuncian, destacando que la función de Seguridad Ciudadana es velar precisamente por la seguridad del ciudadano y «no hacer estas funciones para que Puente se ahorre el gasto de más vigilantes».

Según informa a este diario la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), esta situación se está produciendo «desde hace más de un mes» y aseguran que durará. La AEGC también está indignada con esta medida por privar del servicio de Seguridad Ciudadana a cuatro localidades de Córdoba.

Según dispone dicha orden, en cada turno –mañana, tarde y noche– una patrulla debe abandonar el servicio habitual para desplazarse al aeropuerto y realizar un «punto de verificación» en el interior de dichas instalaciones. Estas lindan con el río Guadalquivir y huertos particulares, por lo que no es una zona conflictiva ni especialmente sensible. Así las cosas, Puente tiene a disposición a diario a seis guardias civiles, dos por turno.

La misión encomendada consiste en visionar durante media hora desde el interior del aeropuerto el exterior a través de una valla caída a principios de mes por el temporal. El motivo de la orden es prevenir el acceso de personal no autorizado a raíz de caer dicha valla. Las funciones las deberán realizar, en principio, hasta que se repare y para ello hay que sacar una licitación y que una empresa se alce con el contrato y después realizar las obras.

Esto supone que en cada turno, los agentes inviertan hasta dos horas y media de sus ocho horas de servicio para realizar este cometido, dejando durante este tiempo sin vigilancia las citadas localidades. En total, hasta siete horas y media al día.

Se da la circunstancia de que este servicio se realiza en días que ni siquiera hay vuelos, por lo que queda patente que esta presencia policial no es para dar cobertura a los ciudadanos, sino para vigilar unas instalaciones. Se trata de un cometido que debería ser realizado por vigilantes de seguridad privada.

El aeropuerto de Córdoba sólo opera los martes y los sábados. Hasta el momento, la función de los guardias civiles en él, como en el resto de instalaciones aeroportuarias de España, consistía únicamente en el resguardo fiscal. Son funciones que siguen realizando los guardias civiles de Fiscal y Fronteras los martes y sábados, una vez establecida la zona de seguridad que limita el acceso con motivo de los vuelos, denominada zona crítica temporal.

«Es incomprensible asumir funciones de seguridad privada dejando de lado nuestros verdaderos cometidos cuando tenemos una más que evidente falta de personal», declara a OKDIARIO David Fernández Calzado, secretario de la Federación de Suboficiales de la AEGC, en alusión a que sólo haya una patrulla para cuatro municipios y que encima se la empeñe para funciones que ni le competen.

La AEGC ve «absurdo que se realice este cometido». Además, señala que si es para evitar intrusismo en el aeropuerto, ese intrusismo se puede dar en las siete horas restantes, una vez que la patrulla abandona el lugar. «Si quieren evitar cualquier intrusismo, lo que debe hacer el Ministerio de Óscar Puente es contratar más seguridad privada y establecer la vigilancia permanente», concluye.